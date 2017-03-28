全國首創【實創Techshop+】前瞻領航計畫 開啟學生無邊界學習！

新北市政府教育局宣布將自106起至108年，全國首創推動【實創Techshop+】--生活科技教育前瞻領航三年計畫，總計編列新臺幣1億2千萬元經費，全力推動生活科技教育，落實即將上路的107課綱精神，翻轉新北市的教學內涵，更讓學生不用出國就擁有國際大學等級的「創意自信」學習情境。

教育局長林奕華表示，【實創Techshop+】--生活科技教育前瞻領航實施計畫，將以全世界最具前瞻性的創意中心之一的美國史丹佛大學D-School為典範，打造鼓勵創意、發明與合作的環境及跨領域專題探究的教室，鼓勵學生解決每天生活中所面對的實際問題，引領學生透過創意設計思考學習空間，啟發「無邊界學習」。新北市長期以來致力於推動創客教育、科學教育、藝術教育，各校已打下深厚的基礎，未來將以生活科技為課程平台，鼓勵各校整合相關議題。這個計畫也將連結「實驗教育」元素，打破傳統教育框架，強調培養橫向整合的素養與跨領域學習，以生活科技學科連結各領域及重大議題，透過「實作」與「創造」營造跨領域學習情境，引導學生進行自主性、探索式的整合學習，以期「跨」出新創思與新價值。

教育局日前於福和國中召開說明會，本計畫將依學校需求與經費分為3級--「基礎級」、「進階級」及「旗艦級」，補助學校充實生活科技教學設備，包括建置多功能科技工坊（生活科技教室）及跨域整合型教育實驗廊帶。此外，創新的教室有待課程的落實，各校須提出生活科技應用教育方案，整合規劃主題探究學習方案(Theme-based Project)、任務式導向學習活動(Task-based)、創造力微型課程、生活創意設計與行銷等多元課程之配套實施方案。