世豐螺絲股票轉上櫃案 30日起受理競價拍賣

富邦證券輔導的世豐螺絲公司（2065）30日起受理競價拍賣作業，承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價敲定為每股28元，於30日起開始競價拍賣到4月5日結束，開標日為4月7日，並依競拍結果決定承銷價格，其競拍底價的1.15倍(32.2元)為承銷價格的上限。至2017年3月27日止，世豐螺絲在興櫃市場的股票成交均價為54.83元。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，世豐螺絲此次發行現金增資新股上櫃案，採競價拍賣者計有2,032千股，公開申購計有507千股，競拍底價每股訂為28元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，而公開申購承銷價，以各得標單價格及其數量加權平均所得價格，以競拍底價1.15倍為承銷價格上限，並於4月11日開始公開申購。

世豐螺絲成立於1973年，螺絲佔營收比重達85%以上，所產銷之螺絲均屬客製化產品，產品主要用途為建築工程、戶外及居家DIY修繕等，主要銷售市場係以外銷為主，銷售地區涵蓋美國、歐洲、澳洲、中東等地區。近幾年新興市場之泰國、印度、印尼等地區之GDP逐年成長，帶動建築產業市場需求增加，因此除既有客戶持續深耕外，更積極開發利基客戶，同時並將業務南向擴展，佈局東南亞地區已見成效，目前陸續出貨中。

2016年度，世豐螺絲的營收為11.18億元，毛利率為17.57%，相較於2014年度及2015年度之全年毛利率仍持續提高。受惠於該公司彌陀廠前段製程生產效率逐步穩定，營業利益逐年增加，加上出售部份備供出售金融資產所產生之已實現利益，世豐螺絲2016年度之稅後淨利，成長達63.91%；同期每股稅後盈餘(EPS)則為3.04元，世豐螺絲之經營成效及營收獲利表現穩健，董事會決議通過發放現金股利3元，回饋股東對公司的支持。