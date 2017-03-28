落實Fintech多元創新 集保e存摺APP上路

（台灣英文新聞／財經組綜合報導) 集保結算所明（29）日將推出「集保e存摺」手機APP服務，提供投資人證券存摺全新體驗。集保結算所推出的證券手機存摺「集保e存摺」APP服務，是集保結算所打造證券市場行動數位化環境重要的一環，集保e存摺APP的功能，結合行動科技，投資人透過網路即可於手機上登摺，即時掌握交易異動及持有部位；此外，投資人在手機上可安裝開設於不同證券商帳戶的存摺，「一機多摺」隨時掌握各集保帳戶之資產部位。

集保結算所董事長林修銘表示，本次「集保e存摺」服務，除了落實政府推動金融科技的目標，響應數位時代潮流的趨勢外，更重要的是希望透過本項服務建立與投資人之間一個全新的數位管道，除了存摺功能外，將陸續推出依據投資人投資標的提供股務訊息及市場訊息推播，以及電子投票連結等服務，未來希望透過這個管道，提供更多加值內容，讓投資人享有更完整、即時的服務。

集保結算所現已規劃開放證券商可提供投資人透過臨櫃、網路及電話等多元管道申辦手機存摺服務；投資人申辦手機存摺只要簡單三步驟：「向證券商申請、安裝下載『集保e存摺』APP、開通證券存摺」即可完成。

另外，為方便投資人與證券商瞭解「集保e存摺」之服務內容，集保結算所也特別建置「集保e存摺」推廣網頁，提供申辦流程及作業介紹、APP使用與存摺開通教學，以及推廣活動等相關內容。投資人、證券商或一般民眾至「集保e存摺」推廣網頁瀏覽更多資訊。

另外，為鼓勵投資人安裝體驗「集保e存摺」服務，集保結算所更推出安裝早鳥活動，前5,000名完成安裝「集保e存摺」APP並開通帳戶存摺的投資人，即可獲得200元超商禮券。