義大利波隆那書展 臺灣館打造多元閱讀

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）第54屆義大利波隆那兒童書展將於4月3日至6日舉行，今年台灣館以「台灣無限！TAIWAN∞！」為策展主題，結合繪本作家的創作，以及運用音樂、戲劇、動畫、遊戲等形式，展現台灣童書繪本內容多元衍生的各種豐沛的創意。

臺灣館本次共規劃八大主題區：包括新鮮展示區、推薦插畫家專區、〈臺灣入選插畫家〉新作展示區、臺灣精選好書區、已授權圖書展示區、數位出版專區、臺灣出版社專區及版權洽談與專人服務區等，透過精選推薦好書，並融入圖像小說、數位出版品等多樣呈現，推廣行銷臺灣充滿活力且豐富的文化形象，呈現我國圖文出版品特色及達到版權推廣的最高參展效益。

臺灣館於4月3日開幕當天，將首映由國家交響樂團(NSO)改編製作、國內知名作曲家陳廷銓作曲的交響樂動畫《喀噠喀噠喀噠》，該作品改編自繪本作家林小杯2015年豐子愷圖畫書獎同名首獎作品，本場首映將由NSO團員現場演奏，搭配林小杯現場說故事，藉由聽覺、視覺的雙重感受，把平面的繪本立體呈現。

另一位臺灣館隨團邀請的創作者賴馬，不僅是去年博客來網路書店暢銷作家第一名，作品更陸續售出簡體中文、日文及韓文版權，並延伸遊戲書、桌遊、拼圖、壁貼等週邊商品，也將於臺灣館現場一併展出。

自1967年起每年固定舉辦的波隆那兒童書展插畫展(BOLOGNA ILLUSTRATORS EXHIBITION)，在1989至2017年間，臺灣共有45位（56次）插畫家入選，本屆也傳出捷報，有鄧彧及吳睿哲兩位優秀創作者入選。文化部今年也特別針對歷年入選插畫家近五年的新書在臺灣館辦理展覽外，國內並同步於雄獅星空展出，邀請國內讀者一同來探掘插畫家們的風格與藝術理念。

1966年創立的義大利波隆那兒童書展拉加茲童書獎（Bologna Ragazzi Award），於本屆增設「藝術類(Art Book)」獎項，由文化部邀請參賽的鄒駿昇(Page Tsou)作品《禮物》奪下優選獎，這也是臺灣館補助參賽3度以來連續第三年獲獎，在在顯示了臺灣童書繪本及插畫家的優質實力。

文化部表示，臺灣館除了展現目前原創童書繪本的多元發展重要趨勢，同時也規劃走向內容與創意匯流的版權經紀平台，配合本部Books From Taiwan國際版權行銷計畫，力推臺灣童書繪本的授權及建立國際網絡，持續將我國生動細膩、質量均佳的童書、漫畫與圖文出版品推向國際。