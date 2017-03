全球公民示威興起 《衛報》：巨大群眾網絡意味資訊傳播

(台灣英文新聞/蔡佳穎 綜合外電報導)週日(26日)俄羅斯各地發起抗議總理梅德維傑夫的「反貪腐」示威,抗爭規模創下5年來新高,但在初期申請遊行路權時卻一再遭到官方駁回,遊行時鎮暴警察以「非法集會」為由清場並逮捕逾千人,凸顯了普丁掌權之下,俄國裙帶政治與結構性貪腐的腐敗縮影。

示威活動源自於民運律師納爾維尼3月初發布的指控梅德維傑夫影片,儘管當時並未引發主流媒體的追蹤報導,但在社群網路上三個星期內超過1,200萬人次點閱,創造2011-12年反普丁連任總統示威之後,俄國近5年來最大規模的反政府示威。

今(2017)年2月份,50萬羅馬尼亞人上街抗議政府撤回將輕微濫用職權等罪行非刑事化的緊急命令,等同於「輕微貪腐除罪化」政策。3月的英國也有三起重大抗爭,抗議政府削減國家衛生事務局(NHS)財政預算的示威遊行有高達25萬人參與,對抗種族主義的遊行有3萬人,以及表達留在歐盟傾向的示威抗議也超過10萬人。

英國《衛報》專欄作家Paul Mason寫道,這些群眾運動重要的不僅是參與人數、更是象徵意義,它代表著群眾運動並非微不足道,身體力行走上街頭、參與遊行抗議,傳達出政治人物向來輕視的力量。

英國爆發史上最大規模醫生罷工的「拯救NHS」公民運動,英國工黨議員史密斯(Owen Smith)在Twitter上發文批評,「這就是我們國家拯救醫療制度的方式嗎?透過遊行?我以為贏得選舉並適當資助健保制度才是上策。」

@BarrieJenks Is that how we save it then? With a march? I always thought it was better to win elections and then fund it properly.