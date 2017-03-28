採購清明祭祀食品8撇步大公開

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）清明掃墓是華人傳統的重要祭祀節日，民眾常購買紅龜粿、草仔粿、米糕、花生粉、豆干絲等應景食品，北市府衛生局日前才公布這些食品的抽驗結果，40件中8件不符合規定，多為黃麴毒素、防腐劑和漂白劑超標。為保障自身健康，提醒民眾購買食品時選購完整包裝、有信譽的商家，千萬別購買來路不明的食品，並且注意販售場所的保存環境。

祭祖首重心意，為了讓大家正確選購、安心品嚐食材，食藥署提供以下挑選祭祖食品八步驟：

（一）選擇商譽良好、工作環境整潔衛生的商家；例如：製作紅龜粿、草仔粿的店家，其店員應戴手套、不擦指甲油，另外，留意店家的工作環境應保持整潔以及儲存食品的器具是否乾淨。

（二）考量冰箱容量及家人食用量，避免購買過量食物。

（三）購買需冷藏及冷凍的食品，應儘快置放於冰箱保存。

（四）完整包裝食品應選擇有清楚的標示，如:內容物、食品添加物、有效日期、營養標示等。

（五）祭拜食品若置放在室溫下時間太久，建議加熱後再食用。

（六）醃漬、乾貨、水產品，應選擇接近食物原色食品，不宜挑選色澤鮮豔或太潔白。

（七）如需低溫貯存，則須注意冷凍食品之保藏溫度應保持在攝氏負18度以下；冷藏食品的保藏溫度應保持在攝氏7度以下、凍結點上，並同時避免劇烈的溫度變動。

（八）食品經拆封後，應儘速食用完畢。依照產品包裝建議的保存方式，或依食品本身特性選擇適當保存溫度及方式。