柯建銘自訴馬英九涉嫌洩密誹謗案  地院一審判無罪

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）柯建銘自訴前總統馬英九涉嫌洩密、誹謗，台北地方法院今(28)日下午審結，一審判馬英九無罪，全案可上訴。

102年爆發前總統馬英九與前立法院長王金平的「九月政爭」事件，特偵組曾召開記者會，指控王金平替柯建銘關說司法案件，但也引發洩密爭議。

柯建銘控告馬英九的自訴案審理的範圍有二，一是2013年9月1日凌晨馬英九第二度將黃世銘電召入官邸，要求黃提供偵查關說案更細部監聽資料、通聯紀錄，並將機密轉述給前總統府副秘長羅智強、前行政院長江宜樺，是否涉及教唆洩密罪？

另一案情是馬英九2013年9月11日以黨主席身分在國民黨考紀會中指射柯建銘捲入關說，是否涉及加重誹謗罪？

馬英九不止一次出庭與柯建銘言詞交鋒，堅持政治人物不應關說，「關說是大是大非的問題，不能迴避，不能模糊，不該做的就不該做，即使對我提自訴轉移焦點，還是不該做」；柯建銘則回以「馬英九毀憲亂政，違法亂紀，3年前的政爭是影響台灣政治最深遠、衝擊最大的事件，還造成馬的民調掉到9.2%與國民黨的內鬥」。

一審台北地方法院今天審結，判馬英九無罪，北院將於下午3時40分召開記者會說明。對此，柯建銘的辯護律師曾勁元說，無法接受這個判決、一定會上訴到底。