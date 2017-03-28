神旺大飯店春季新菜 拈花惹草鮮上桌

於日本流傳已久的賞櫻文化，和近年在東京街頭颳起的香菜旋風，今年春天將同步在神旺大飯店登場！以高級精緻的日本創作懷石料理聞名的「澄江日本料理」此季將粉紅大軍融入菜色，推出的「櫻花套餐」精彩展演櫻花的形與香，豐美佳餚包含季節前菜、綜合生魚片、穴子櫻花蒸物、櫻花蝦炸物、櫻花蝦蒸飯、牛石燒、牛蒡蕃茄味噌湯、甜點、水果，每客特惠價NT＄1,580+10％(原價NT＄1,800+10％)。另間主打精緻鍋物吃到飽，廣獲年輕族群喜愛的「澄江鍋物shabu」則是推出以黃金雞高湯與香菜為主調，再放入鮮切萊姆薄片的新湯頭「萊姆香菜皮蛋鍋」，每位NT$780+10%。黃檸檬的自然酸香將香菜的濃郁風味變得柔和，讓對香菜卻步的賓客也可放膽享用！即日起至2017年5月30日，至澄江鍋物shabu用餐即享85折優惠，並贈碳酸飲料乙瓶。

以高級精緻的日本創作懷石料理聞名的「澄江日本料理」，一直是台北美食家們選擇日本料理時的指標餐廳。本季推出的新套餐係以當令櫻花作為主題，其中，帶有粉嫩櫻花色澤的「穴子櫻花蒸物」是將日本特有的米食「道明寺」蒸煮後再以甜菜根染色，外層裹上日本鹽漬櫻花葉與醬煮星鰻，點綴櫻花漬物和薑泥更顯春日意象。嚐了陸上的櫻花，當然也不能錯過海上的落櫻「櫻花蝦」。櫻花蝦之所以能得此名，除了擁有半透明嫣紅色澤，其隨波逐浪的風貌就如同紛飛的櫻花般優雅。澄江日本料理特別選用口感軟Q的圓糯米和顆粒感較明顯的長糯米，以柴魚高湯、蛤蜊高湯、薄口醬油蒸煮後，搭配炒得酥香的櫻花蝦和香氣溫潤的三葉芹，多層次的嚼感令人驚喜。其他還有新鮮海味搭配野菜的「炸物料理」、以鐵板香煎的「牛石燒」、「牛蒡蕃茄味噌湯」等佳餚，以色、香、味烘托櫻花之美。

除了櫻花，引領今春食尚的料理題材非香菜莫屬。無論是日本超商期間限定的香菜味薯片、香菜冰淇淋，抑或是專門提供香菜料理的料理店，在在顯示香菜商品的受歡迎程度。有鑑於此，最受年輕族群喜愛的「澄江鍋物shabu」跟隨時下潮流，推出季節限定的「萊姆香菜皮蛋鍋」。噴香湯頭以黃金雞高湯搭配滿滿香菜，再選香氣鮮明的黃檸檬，切成薄片後入鍋熬煮，清新果香柔和了濃郁香菜味兒，風味爽口的湯頭最適合搭配豬肉涮煮，即日起至2017年5月30日再享85折優惠，並贈碳酸飲料乙瓶。