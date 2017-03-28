「毫不畏懼女孩」銅像屹立紐約華爾街  勇敢而堅決

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）遊客每每造訪紐約的華爾街，最著名景點之一就是矗立在街頭的銅牛雕像，但如今在銅牛前又多了一個景點，一位「毫不畏懼女孩」的銅像象徵著對世俗權力的永不退縮。

這尊高121公分的小女孩銅像是本(3)月8日開始放置在332.75公分高的銅牛前，小女孩雙手插腰、挺身而出地站在巨大銅牛前，看起來堅決而勇敢，設立在全球知名金融中心的原因，意在掀起民眾對企業社會裡性別不平等和薪資差距問題的重視。

高121公分的小女孩銅像是本(3)月8日開始放置在332.75公分高的銅牛前，看起來堅決而勇敢。圖片來源：AP

紐約市長白斯豪(Bill de Blasio)說，這尊雕像對紐約市民的意義重大，它象徵著「面對恐懼和力量都能挺身而出，找出自己優勢，做正確的事」，並稱讚這尊銅像帶給所有人的鼓舞。小女孩銅像並會展出至明(2018)年2月。

這尊銅像是由藝術家Kristen Visbal受到道富環球投資管理公司(State Street Global Advisors)委託製作，該公司宣稱這名女孩代表著未來。根據SSGA數據顯示，全美3,000家大型貿易公司有1/4沒有女性董事成員。

創作者Visbal說她收到1千多封從世界各地寄來的電子郵件，許多人對這尊銅像的正面評價「讓她改變了對雕像創作的信念，其實雕像是可以對社會造成重大影響、可以激盪社會討論的」，她說其實在同一份工作上，男女性看到的觀點很不一樣，他們可以從不同角度解決問題，更應該一起合作。

「毫不畏懼女孩」銅像面對的正是知名地標「華爾街銅牛」，這座銅牛雕像是在1989年由義大利出生的藝術家Arturo Di Modica製作，當時使用銅礦的原因即是在1987年的金融市場崩塌後，銅礦代表著美國人民的優勢與力量。