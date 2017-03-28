Apple Pay明早7時上線 部份零售與量販店可手機付款

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）蘋果旗下行動支付服務Apple Pay預計明(29)日上午7時上線，民眾可使用iPhone 6以上的手機綁定指定信用卡，在各大通路直接消費付款，台灣將正式成為全球第14個可使用Apple Pay的國家。

蘋果行動支付Apple Pay預計29日上午7時上線，首波可使用Apple Pay支付服務的全台店家包括台北101、百貨公司、量販店、燦坤、Studio A等；首波合作銀行共計七家，包括國泰世華銀行、中國信託銀行、玉山銀行、渣打銀行、台北富邦銀行、台新銀行、聯邦銀行。

關於如何綁定信用卡？民眾可打開載具中的wallet錢包，輸入信用卡號或拍攝信用卡面上傳給銀行，銀行確認成功後即可發卡使用。每支手機最多可綁8張信用卡，不限同家銀行，消費時可自行挑選事先綁定的任何一張卡付款。

而目前適用Apple Pay的載具包括iPhone6以上的手機、iPad Air 2、iPad mini 3、iPad Pro以上的平板及Apple Watch。

蘋果台灣官網指出，有別於實體卡片，購物時以iPhone與Apple Watch使用Apple Pay付款，只需將iPhone靠近讀卡機，並將手指放在Touch ID上感應確認；或者按兩下 Apple Watch的側邊按鈕，再將它靠近讀卡機即可付款。

目前可適用店家僅有店內裝置感應機器的店家，在量販店部分，29日起全台家樂福和愛買賣場都可使用Apple Pay，全聯也會在近期支援；超商部分，全家便利商店表示，已作好Apple Pay上線準備及測試，但何時正式上線得由蘋果宣布， 7-11則尚未有確切導入計畫。

至於百貨公司部份，遠百、微風廣場、太平洋SOGO等也都完成相關準備，只等蘋果宣布。

蘋果認為，Apple Pay是更安全的付款方式，因為Apple Pay支付系統是採代碼化技術，以一串數字取代信用卡卡號資訊，整個交易過程皆以此代碼進行，且僅於當次交易有效，可避免持卡人因手機遭竊或經手商家系統遭駭而導致真實卡號外洩的風險。

至於不是使用iPhone的其他手機也不用擔心，因為金管會去年已同步放行Apple Pay、Samsung Pay和Google Pay等3大國際行動支付，據了解，像中信、台新、花旗等銀行與Samsung Pay、Google Pay都積極接洽規劃中，預計最快今年5月就會陸續上線。