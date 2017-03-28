老菸槍 走路易喘 猛咳嗽且痰多 小心肺阻塞找上你

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）慢性阻塞性肺部疾病(COPD，簡稱肺阻塞)為常見的慢性下呼吸道疾病，也是是全世界十大死因第三名，全球每10秒就有一人死於肺阻塞。台灣每年因為肺阻塞(COPD)死亡的人數約5000人，為慢性下呼吸道疾病之首。

64歲的何先生，曾經是菸齡35年的老菸槍，55歲時開始出現嚴重咳嗽、咳痰以及走路會喘的症狀，雖然57歲時戒菸成功，但這些症狀卻沒有消失，反而越來越嚴重。嚴重到每講兩三句話就猛咳嗽、走短短十公尺的路就會喘、晚上睡覺一平躺下來就咳到無法入睡且伴隨痰多，甚至連笑都無法，因為笑起來震動到氣管，又開始喘咳，咳到不敢出門和參加社交活動，因為害怕他人以為是傳染性肺病的眼光，生活品質變得越來越差。

肺阻塞是慢性呼吸道發炎所造成的呼吸道阻塞疾病，誘發原因有三：吸菸（二手菸）、空氣汙染（包含炒菜油煙、吸入粉塵、煙霧或化學物質等），最後是家族史或氣喘病史。肺阻塞引發的併發症包含：心血管疾病、骨質疏鬆、糖尿病、肺癌、憂鬱症和代謝症候群。肺阻塞雖然無法痊癒，但透過積極治療和適當運動，且持續追蹤，就能有效控制病情，活的與一般人同樣自在。

全台有超過百萬人罹病，且以男性居多，造成經濟損失和家庭負擔不言可喻。今年國民健康署、中央健保署推動台灣肺阻塞醫療改善計畫，『台灣肺阻塞臨床照護指引』、『全民健康保險肺阻塞醫療給付改善方案』、『自在呼吸健康網』，目的以提升國內肺阻塞(COPD)之醫療照護及病人生活品質。