「世界最棒工作」今年內容是什麼？

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）有個工作，不但每個月給你1萬美元的零用金，還幫你支付所有的旅遊費用，長達三個月的時間，你甚至可以帶一個旅伴參加！這個號稱是「全世界最棒工作」的機會，到底是怎麼一回事？

這個活動提供高達2.4萬英鎊的高額報酬，讓人不禁好奇工作的內容是什麼，難道是因為工作實在太困難，需要超高的賞金與條件才能吸引到人來報名嗎？

其實也不是這樣，發起這個「最佳工作」的公司叫做「第三個家」(Thirdhome)，是一間總部在美國田納西州的豪華房產與旅遊俱樂部，他們希望讓擁有第二間豪華房產的主人可以用交換住處的方式，藉以體驗不同的居住環境。

這份工作要求成功的應徵者，在最多12間百萬美元以上的豪宅中居住三個月，最後在自己的社群媒體上發表心得，期間不但支付生活費，還允許你在到處旅遊的同時，報銷開支。

想當然爾，既然這間公司不是慈善事業，會發起這樣的活動就是為了宣傳自己的公司，因此為了達到宣傳效果，應徵者必須符合嚴格的標準，除了需要對經營社群網站有豐富的經驗外，工作對應徵者文字的洗煉程度、拍攝影片與照片的專業程度也有要求，同時還強調，應徵者必須要「對生活中最高檔的事物有其品位」。

覺得自己符合條件，想要應徵的人，可以在3月30日前，將一部解釋自己為什麼是最佳應徵者的1分鐘短片寄到該公司，就有機會成為幸運的「中獎者」。

然而，儘管乍聽之下覺得這份工作超棒，或許可以參考一下前一位成為「世界最棒工作」中獎者Ben Southall的經驗。

這名英國人在2009年成功擊敗3萬4千名參賽者，獲得到澳洲昆士蘭外海的知名度假勝地工作的機會，然而，他到班後，發現真實的工作情形並沒有原本形容的那麼完美、那麼輕鬆。

工作結束後，Southall在2010年接受《每日電訊報》訪問的時候說，工作每天都很忙，比所有人意料中的忙碌程度還忙，忙碌程度甚至極端到，他完全沒有時間坐下來寫活動要求他寫的心得。

看來就算號稱是「世界最棒的工作」，畢竟仍是工作，做起來也是不容易呢。