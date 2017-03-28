配合新南向！外交部年度「國際青年大使交流計畫」更多元

(台灣英文新聞 / 記者林靜怡台北報導) 外交部今(28)日表示，2017年國際青年大使交流計畫甄選辦法預訂於4月初開始受理報名，歡迎就讀台灣各大學院校且具有台灣國籍的學生(含研究生)踴躍報名參選！

外交部說，為使參與的青年朋友暸解身為全球公民的責任，將臺灣人最珍貴的奉獻、慈善精神帶到國外，有志報名今年的參選活動的學生須赴「臺北e大」網站完成12小時的「志願服務—志工基礎教育訓練(106年版)」，並憑列印的學習證明併本計畫報名文件繳交。

非政府組國際事務會副執行長沈文強表示，為了配合蔡總統的新南向政策，今年訪問的國家包括菲律賓、越南、印尼、馬來西亞、泰國、印度。因此，歡迎嫻熟泰語、印尼語或馬來語的新住民子女報名參加。外交部將借重彼等語言專長及族群背景，深化臺灣與新南向國家的雙邊交流。

沈文強進一步的說，今年的國際青年大使交流計畫除了配合政府「新南向政策」中「以人為本」的核心精神，預計遴選75位國際青年大使，並安排於8月下旬前往海外訪問交流10天。今年的經費為去(2016)年的三分之一，團數從4團亦降為3團，表演節目仍會以交流研習、志工服務、拜會參訪及文化外交等四大主軸，並規畫小型精緻的藝文表演展現臺灣多元文化。