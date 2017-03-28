義美83週年紀念款禮盒 復刻傳統糕點漫遊台北城

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合報導）為慶祝義美83週年而推出之「台灣之美-漫遊台北城禮盒」，內容物皆為義美最具代表性的傳統精緻茶點，含台北蛋卷(又名雞卵卷)、烙印煎餅及核棗糕，讓客人購買具紀念收藏意義的禮盒時，可同時品嚐到令人懷念的傳統茶點。

以往台北蛋卷的製作繁複，需要熟練的老師傅在煎盤上一片、一片精心烘焙，配合精湛的手工，相互折疊成層層酥鬆的精緻點心，現在義美傳承傳統手工製作方式，保留原味，配合現代自動化生產，讓現代的消費者重溫當時的美好原味。

煎餅承襲傳統煎燒製作方式，結合創新概念，烙印上騰雲號、義美商店、留聲機以及富士號客機等特色圖案，讓消費者在品嘗烙印煎餅時，擁有不同的文藝體驗。

義美核棗糕則堅持傳統的口味和製作手法，讓果乾的香氣融合麥芽糖、搭配滿滿核桃顆粒，創造出香氣滿溢、甜軟不膩的不敗經典商品。

除內容物之外，「台灣之美-漫遊台北城禮盒」鐵盒整體的設計，以1930年代台北城代表性建築、當年文藝活動、交通工具等為主軸，展現出當時的人文風情，加以局部打凸設計，極具質感，不但可作為紀念伴手禮之用，更具有收藏價值。

禮盒中內附漫遊台北城小手冊介紹當年人文風情，如義美起家店址就是在民主鬥士蔣渭水大安醫院及家宅原址；當時大稻埕最富盛名的酒家「蓬萊閣」，其會場大門還題有蔣渭水的「同胞需團結，團結真有力」標語；臺灣第一部蒸汽火車騰雲號、開啟臺灣民航序幕的富士號客機、臺灣有史以來第一次舉辦的台灣博覽會，以及1930年代電影與音樂等。

更多故事都記載在小手冊上，讓消費者在品嚐完美食之後，也能用一種復古的情懷在現今的台北街道上展開漫遊探索，細細品味台北這座城市中古今交疊的難得體驗。