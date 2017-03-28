路透：北韓飛彈威脅若加大 美不排除先制打擊

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）白宮在昨(27)日告訴《路透社》，美國懷疑北韓正在研發新的火箭引擎，這引起美國的關注，擔心未來可能還會有更多的飛彈試射及核子試爆實驗。

本月稍早，北韓領導人金正恩在一次公開的聲明中提及，北韓在平安北道鐵山郡的西海衛星發射基地進行了高動力飛彈引擎的試驗，聲稱這是北韓火箭工業的「新生」，並預告北韓將在近期進行洲際彈道飛彈的試射。

同一時間，朝鮮中央通訊社也說，這個引擎將讓北韓擁有發射衛星進入地球軌道的能力，代表著這是一種全新的火箭引擎，足以讓北韓裝配在長程導彈上。

新型火箭引擎的研發，屬於北韓新型武器計畫的一部份，數名匿名的高階官員指出，這次的飛彈測試發生在上週五晚間，該引擎極有可能被裝置在洲際彈道飛彈上，該款飛彈的最低射程長達5500公里，最遠射程甚至可以達到1萬公里以上，由於北韓與美國的最短直線距離約在9000公里左右，這可能是北韓首次有機會威脅到美國本土。

隨著北韓的火箭技術漸趨成熟，美國的態度也轉為強硬，在近期國務卿提勒森(Rex Tillerson)造訪亞洲盟邦的巡迴面談中，他便直白地表示，如果北韓的軍事武力發展威脅到南韓或美國在當地的武裝，「武力干涉可能會成為選擇之一」。

現階段，川普政權雖然頻繁對北韓喊話，似乎還是以保守的選項作為方針，儘量避免硬碰硬的軍事攻擊，在此之前，面對北韓無視安理會警告五次進行核子試爆、多次試射飛彈的行徑，美國大多以軟性的經濟制裁作為回應。不過隨著北韓開始有機會攻擊美國本土，美國的政策或會出現轉變也說不定。