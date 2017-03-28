國際權威評鑑認證要求趨嚴 企業永續為國內外大學核心重點

（台灣英文新聞／台北 綜合報導）近年來國際權威評鑑系統認證紛紛要求申請之大學院校，無論在課程、活動或學研環境營造等各面向，均須含括CSR(企業社會責任)及永續性內容，顯見企業永續已然成為國內外大學致力之核心重點。

其中之一為「國際商學院促進協會(AACSB International)」於1916年在美國創建，是個針對世界各商管學院認證的非政府組織，核心任務是推動全球管理教育品質的認證，全球性相互採認相關院校學分；台灣截至2017年2月計有台大、清大、交大、政大、成功大學、臺北大學、台灣科大、中山大學及中正大學等20所公私立大學獲其認證，係目前國際商管學院最多也最熱門的認證系統。

AACSB在其認證標準中屢屢提及企業社會責任及永續之重要性，並羅列相關議題如多元性、永續發展、環境永續性、跨文化的全球化經濟活動等，須納入課程、研究、校務政策與作業，以及與外部單位的合作活動等。

由於獲得認證的單位，則須在數年一輪的重評中持續代表教研品質保證、明確使命目標及長期改善承諾，方能獲得持續認證，因此，各大學無不爭競將企業永續納為其核心重點效標。

此外，如另一個國際知名認證系統係由歐洲管理發展基金會(EFMD)負責執行的「歐洲品質改善系統(EQUIS)」是針對全球商學院進行認證的體系，該系統在其認證標準中亦提及相關授課課程與活動內容及設計須明顯含括CSR與永續發展相關議題，國內目前僅有政治大學獲其認證。

綜言之，由國際權威評鑑體系認證標準紛紛要求大學院校在課程、學研環境及外部協同合作等各面向須含括CSR及永續內容的趨勢看來，企業永續已蔚為國內外大學致力之核心重點。長年推動台灣企業永續發展工作的台灣永續能源研究基金會簡又新董事長對此表示歡迎，並強調不僅大學院校須致力讓所屬教職員工、在學的大學生及碩博士生提升CSR的知能與涵養外，其本身在辦學及校務推動上同樣需要克盡社會責任及邁向永續發展。

國內各大學院校若有任何需協助、諮詢或合作等需求，竭誠歡迎逕洽台灣永續能源研究基金會主責國內CSR評比的「台灣企業永續學院」，以及負責人才培訓與發展的「台灣企業永續研訓中心」。