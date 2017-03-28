簡又新專欄─快時尚新穎又流行  恐變成浪費地球資源的兇手

近年來快時尚如Uniqlo或H&M等國際品牌在世界各地廣受歡迎，取代了街道服飾店和百貨公司的女裝專櫃，迎合消費者快速替換的偏好和設計質感，讓快時尚服飾的消費比例越來越高，但卻開始造成環境問題。

不停購買又堆積、與快速替換又淘汰的循環，衍生許多不必要的累積和浪費，尤其快時尚追求大量生產製造，不顧製造產地、流程與過程，例如衣服的設計若缺乏綠色和永續觀念，在製作、打版、上架、販售和使用過程中產生工廠噪音、空氣和水污染，尤其是衣物原料和所使用的染料等存在重金屬物質，不當處理就會產生水污染，而在快速生產製造的循環裡，就更不容易檢查這些細節。

在產地方面，如成衣加工廠廣東省的新塘鎮是供應全球單寧布料的重鎮，這裡的核心經濟正是生產紡織品，綠色和平組織在這些產地發現高濃度的工業污染和各式化學藥劑，包含全氟化合物(簡稱PFCs)這類會永久衝擊環境的有毒化學物質。而沒機會進入市面販售的服飾，以及那些被短暫使用的服飾，在使用過後大部份都進了垃圾掩埋場或焚化爐，造成大量的浪費與垃圾汙染。

隨著中國工資上漲，成衣代工廠又遷移到越南、印度、孟加拉，但汙染的生產技術仍繼續存在，東南亞政府與人民一般只著眼於「歡迎外資進入創造就業機會」，但充其量只是將舊機器和廠房搬進新地點，但對工人的工資和生產方式並不照顧，導致2013年發生孟加拉成衣廠倒塌意外，全球才開始正視服飾企業的永續，企業也更重視自己的社會形象。

像是印度因為公共建設不足，水源也不理想，多數居民每日生活依賴恆河，但恆河上游同時也是許多成衣代工廠聚集地，衣物染布過程中用的全氟化合物(簡稱PFCs)是有毒化學物質，會永久衝擊環境，含有毒物的染料不當排進恆河裡，又汙染河裡水源與魚類，增加居民的健康風險。

而除了要求企業善盡社會責任，也可以從自身做起。如Patagonia戶外用品公司秉持著「在死掉的星球上，沒有生意可做」的理念，堅持用有機材料製造衣服、支持保護環境的方式生產時尚。

而環保紡織品公司Offset Warehouse甚至利用香蕉纖維來製造衣服，香蕉纖維幾乎是碳中和產品，且柔軟度相當於麻和竹纖維，Offset Warehouse的創辦人認為此材質很適合做夾克、裙子和褲子。而他們與尼泊爾非營利組織合作，確保香蕉纖維的生產有助於支持當地的手工產業，並給予工人公平且安全的工作環境，除實現了公司的環保理念也顧及到公司員工的權益。

綠領人才在台灣的發展機會

在聯合國推出綠色經濟的永續目標後，出現了一個新名詞「綠領人才」，也就是指從事綠色經濟的人，無論是服務業、農業、製造業等，只要在從事研發、管理、會計、設計、工程時能融入綠色觀念，就能稱為綠領人才，簡單來說，就是在做風力發電、太陽能發電等工作的人。

根據亞洲商業研究報告，台灣綠領工作指數在亞洲偏低，意即台灣從事綠色經濟的勞動力較不足，未來台灣還有許多待成長空間。

其實綠色就業觀念是國際勞工組織(International Labour Organization)於2008年提出，認為當全球在提倡綠色低碳永續世界時，這樣的目標有賴綠領人才的貢獻，例如生產綠色產品、從事有助於恢復或保護生態環境的經濟活動。

受到聯合國巴黎協定影響，國際上很多公司都開始被要求使用再生能源，例如以「RE100」標誌代表100%使用再生能源的企業，以台灣主要產業之一為代工業的發展來說，若要符合上游廠商要求之原料與能源的100%再生永續目的，台灣的「綠色供應鏈」發展就顯得十分重要。

又台灣政府規劃在2025年時，全台灣發電量的20%須來自再生能源，主要為太陽能與風能，這些目標就會產生很大的就業機會，因此綠領人才在未來幾年應該是台灣大幅成長的就業族群。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。