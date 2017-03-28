婦聯會遲未交代勞軍捐流向  葉俊榮警告「不排除解散」

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）婦聯會長期迴避969億元勞軍捐款項流向，內政部長葉俊榮27日在立院答詢時下最後通牒，正告婦聯會不要錯估情勢，若再不理會，「不排除解散婦聯會」。

葉俊榮強調，內政部是來真的，婦聯會不要有任何揣測，「以為我們對這件事情，有那麼大的容忍空間」，如果一直認為可以用這種方式交代，那婦聯會是錯估情勢，內政部已做許多規劃，態度更是堅決，屆時該處理就會處理。

「勞軍捐」為國民黨政府於民國44年依據「統一捐募運動辦法」，由台灣省進出口商業同業公會發起的勞軍捐款，廠商於進口貨物辦理結匯時，每結匯1美元，即捐款新台幣5角(後來曾調降)，分別捐給婦聯會、軍友社等組織，勞軍捐直至民國78年7月才取消。

行政院「政黨不當黨產歸還政府專案小組」九十六年報告指出，勞軍捐在34年間共徵收969.3億元。

婦聯會因遲遲未交代969億元勞軍捐流向，葉俊榮表示，婦聯會有配合提供財務資料，但未交代勞軍捐流向，「這部分不夠完整、不夠坦承、不夠全面」，內政部已於22日再度發函婦聯會，要求補繳勞軍捐資料。

葉俊榮指出，婦聯會應了解須坦誠處理勞軍捐，若不補繳勞軍捐等資料，將依「人民團體法」第五十八條規定辦理，不排除解散婦聯會。

婦聯會則回應表示，不知969億數字從何得來，如果是指整個勞軍捐，那其用途還包括軍人之友社、進出口公會等，不能全部都認為是給婦聯會的。

且指出，當年勞軍捐由國防部指導監督使用，若要完整資料，應該要向國防部調資料才完整，婦聯會這邊已經歷五、六十年，年代久遠，要查得清楚有其困難，如果內政部決定要怎麼做，也應基於法律條文、兼顧比例原則比較適當。

婦聯會委託律師徐履冰則表示，在內政部要求下，婦聯會已經提供完整的財報資料，但內政部還一直要婦聯會提供當年勞軍捐完整資料，這根本是強人所難，而且還發出警告的公文；婦聯會為此提出行政訴願，現在已經進入行政訴訟階段，如果內政部還要再強行做出處分，婦聯會也只能再提行政訴訟捍衛自己的權益。

時代力量立委徐永明表示，黨產會日前指出，婦聯會早期有3大資金來源，包括「勞軍捐」、「防衛捐」及「國民黨代領轉發經費」，這些除了流向未明的「勞軍捐」經費外，其餘的金流也仍未清楚公開透明，對此內政部更應該擴大對婦聯會財務的清查，不能讓婦聯會隨意喊價，說自己有幾億就幾億，想捐多少就捐多少，視法律無物。

徐永明表示，據了解內政部已發函12次給婦聯會，要求公開財務，說明勞軍捐流向，已經算是仁至義盡，他建議葉俊榮，就算時機未到解散婦聯會之際，至少也可以依法撤換負責人、婦聯會主委辜嚴倬雲，藉此整頓婦聯會。