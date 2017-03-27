抽驗清明祭祀食品 花生粉黃麴毒素超標5倍

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）距離清明節只剩一周左右，為保障民眾食的安心又健康，台北市政府衛生局公布祭祀食品檢驗結果，抽驗應節祭祀食品40件，其中8件品質檢驗結果不符合規定，包含花生粉、豆干、豆干絲和酸菜。

本次祭祀食品抽驗品項包含潤餅皮、豆干(絲)、豆芽菜、花生粉、醃漬蔬菜、肉製品、烘焙食品及米濕製品（如紅龜粿、草仔粿）等，檢驗項目為防腐劑、殺菌劑、漂白劑、著色劑、調味劑、二甲基黃、二乙基黃及黃麴毒素。

其中違規原因為5件「花生粉」檢出黃麴毒素超量，不符合「食品中真菌毒素限量標準」規定，其中位於北市內湖區康寧路上的堯舜商行檢出黃麴毒素80.5ppb超標5倍（標準：15ppb以下）；位於中山區民族東路的天然素食販賣的豆干和豆干絲檢出過氧化氫陽性 和(標準：不得殘留)；一間環南市場攤商販賣的「酸菜」檢出二氧化硫超量。

依衛生福利部資料顯示，黃麴毒素具肝毒性，大劑量食入會引起肝毒性發炎、肝出血及肝細胞壞死。過氧化氫俗稱雙氧水，可做為食品殺菌劑，具有漂白、防腐效果等用途，食用多了可能會引起頭痛、嘔吐等症狀，另外過氧化氫具有較強烈氧化力，可造成皮膚、眼睛及腸胃道的腐蝕性傷害。由於過氧化氫溶於水，烹調豆製品前可用水浸泡，讓過氧化氫釋出，並倒掉浸泡水，多加沖洗。

漂白劑二氧化硫若食入過量可能會造成呼吸困難、腹瀉、嘔吐等症狀，尤其是氣喘病的患者，食用含有超量亞硫酸鹽的食物，可能會產生不同程度之過敏反應，引發哮喘與呼吸困難。

購買醃漬蔬菜時可多看、多比較，儘量選擇完整包裝產品，不買顏色過於鮮艷及有異味產品，建議適量食用，多攝食當季新鮮蔬菜，以維護健康。