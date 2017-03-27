季節轉換 嬰幼兒肌膚照護應從日常著手

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）寶寶肌膚特別脆弱，加上近期季節交替，肌膚變的異常敏感，容易出現不適症狀，也因此泛紅脫皮、敏感、甚至是尿布疹、異位性皮膚炎等常常名列各大親子討論區熱門話題，讓不少父母感到擔憂。但想要真正告別寶寶問題肌，應從日常生活保養時就特別注意。

在季節轉換時期，寶寶肌膚容易出現敏弱不適症狀，對此，專業護理師尹靜貞表示：「台灣寶寶最常見的幾個肌膚問題為紅疹、尿布疹、泛紅、脫皮與AD，為避免寶寶肌膚不適症狀的發生，應從日常照護開始著手，護膚產品的選擇上也要更為謹慎，建議選用天然、溫和及安全的產品。」

法國高德美公司於2017年元月起正式接手來自德國的知名嬰幼兒護膚保養品牌Bübchen貝臣在台的經營權，希望成為嬰幼兒最完善專業的肌膚守護者。貝臣所有產品均為嬰幼兒肌膚特別設計，除使用溫和植萃配方，更提供三大保護機制：減少水份流失、降低刺激性、舒緩敏弱，全面呵護嬰幼兒嬌嫩的肌膚。為提供嬰幼兒最完善專業的肌膚呵護，貝臣所有產品皆嚴格控管產品品質，在品質把關上堅持安全、保護、有效、天然與最佳防護的一貫承諾。

此次更針對寶寶肌膚保養需求打造嬰幼兒專屬的「Baby SPA五感療程」，希望透過「Baby SPA五感療程」的四步驟：清潔、按摩、保濕、修護，幫助建立親子親密關係，並同時提升寶寶肌膚面對外在環境的防禦能力。