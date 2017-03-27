2017國際自由車環臺賽　30國176名國際自由車好手挑戰新北114K

2017年國際自由車環臺公路大賽TOUR DE TAIWAN第2站賽事就在新北市，於今（27）日上午9時35分在淡水漁人碼頭廣場出發，今年有來自30個國家、21支隊伍共計176名自由車好手參與，新北市長朱立倫蒞臨現場，鼓勵各國好手克服障礙挑戰自我。

TOUR DE TAIWAN共五站賽事，第2站新北市路線從淡水出發，行經臺2線，沿濱海公路前往著名的登山爬坡聖地－瑪鋉溪，在連續兩個登山點的激戰後，再攻回終點白沙灣遊客中心，全程約114公里，競技之餘能夠一覽海景，是全賽程中最美麗的一站。

新北市長朱立倫表示，國際自由車環臺公路大賽是自由車界的一大盛事，第一屆比賽在1989年，每屆均吸引各國自由車好手前來挑戰嚴峻的臺灣公路與多變地形。路線自淡水漁人碼頭出發，經白沙灣、石門、金山、野柳、萬里至澳底折返回北海岸及觀音山國家風景區，全程約114公里。其中的瑪鋉溪爬坡攻防路段及濱海公路競速追擊路段最受選手好評，可算是本次環臺賽挑戰難度最高的一站，對實力與體力都是不小的考驗，預祝所有選手在比賽全程一切順利，克服障礙挑戰自我創造新紀錄。

體育處表示，今年參賽選手除了我國的自由車好手，包括陳建良、徐暄評、陳建州、吳之皓及黃冠霖等5人，還有來自法國、澳洲、美國、日本、紐西蘭、伊朗、義大利、荷蘭、德國等國家，約176位選手參加，其中瑞典米捷亞職業隊3月初才參加完羅德島國際自行車賽，便馬不停蹄來到臺灣繼續衝刺2017環臺賽，隊上的尼克萊(Nikolai)更是典型衝刺型選手，於2015環臺賽臺北站拿下第6名的優異成績，隊友海斯基(Hiski)也曾於2015芬蘭U23國家錦標賽拿下第2名，本次賽事表現也是萬眾矚目；另外計畫致力成為美國最好的車隊美國毅百特-KHS隊也不惶多讓，車隊隊型完整，具備優秀的衝刺型及爬坡型好手，充分準備好應戰環臺賽各站難關；另外還有多名好手像是多次得到環臺賽單站冠軍的伊朗大布里斯車隊蓋德(Ghader)、義大利尼伯隊中2016里約奧運選手福島晋一等選手都將齊聚新北，一起挑戰這自由車好手的聖殿。

今日第2站賽事的出發儀式，除了頒發第1站優勝選手獎項外，現場還有新北市淡水區學校組成約600位的加油團於開幕現場以各式自製的海報、標語、萬國旗等為各國選手加油，另外新北市成州國小鼓獅隊以逗趣又生動的姿態，配上傳統鼓樂，展現出維妙維肖、生氣昂然的姿態，為活動帶來吉祥如意與平安祝福，預祝大會圓滿成功。