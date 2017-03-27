新北市立高級中等學校教師聯合甄選簡章已正式公告

新北市立高級中等學校106學年度教師聯合甄選簡章 已於106年3月24日正式公告，初試訂於106年5月14日舉 行，複試訂於6月4日舉行，6月8日公告甄選錄取名單。 本年度甄選業務由新北市立瑞芳高工承辦， 甄選簡章可從新北市教師聯合甄選報名系統(http:// career.ntpc.edu.tw)或瑞芳高工網站(htt p://www.jfvs.ntpc.edu.tw)下載， 不另販售。

教育局表示，缺額將於4月10日及5月4日公告於新北市教師聯合 甄選報名系統。本次教師聯合甄選分初試（筆試）和複試（含口試、 試教或實作）兩階段。應試普通科者，按初試總成績， 依全市該科教師總缺額數12倍錄取參加複試；應試職業類科者， 則按初試總成績，依全市該科教師總缺額數6倍錄取參加複試。

初試報名一律採線上報名，報名時間自4月12日上午8時起至4月 14日18時止；複試則採現場親自報名或委託報名，報名時間為5 月21日，報名地點為海山高中， 甄選地點將於考前公告於新北市教師聯合甄選報名系統及瑞芳高工網 站。

為提升技職教育教學品質，強化本市技職教育師資， 故報考本市技術型高級中等學校專業群科或綜合型高級中等學校專業 類科之考生，取得報考科別對應職種（依「 高級中等學校專業及技術教師甄審資格對照表」， 含本職種或相關職種）之甲級技術士資格， 及取得對應職種之國際技能競賽金、銀、銅牌、優勝者， 可增加個人初試分數，並以增額方式錄取參加複試， 歡迎有意加入教師行列者踴躍報考。

此外，教育局提醒考生，106學年度計有新北市立板橋高中所有類 科及新北市立泰山高中、新北市立三重商工、新北市立新北高工、 新北市立淡水商工等4校之職業類科採自辦甄選（ 一般類科仍為聯合甄選）；新北市立樟樹國際實中採自辦甄選（專任 輔導教師類科仍為聯合甄選），簡章、 科別及名額將由各自辦學校另行公告， 請有意願報考之考生逕至各校網站查詢相關訊息。