紐西蘭人民的憤怒 瓶裝水公司前進世界遺產惹議

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）紐西蘭給人的印象就是擁有好山好水的國家，他們同時也擁有許多重要的世界遺產，不過如果有人想要「善用」這些美麗的山水賺錢，甚至不惜破壞掉環境，紐西蘭人又會怎麼做呢？

一間叫做「純淨高山」(Alpine Pure)的公司，正打算從紐西蘭南島的Greaney湖和Minim Mere湖這兩處聯合國教科文組織(UNESCO)指定的世界自然遺產，每個月抽取800立方公尺的「純淨水」，裝瓶銷售至國外，引起國內民眾不滿。

純淨高山打算在水源地修建地下管線，將其從山上運送20公里的距離下山到西岸傑克森灣(Jackson Bay)的儲存槽，隨後在當地加工後，從另一條2公里的海底管線輸送到碼頭，由超過10萬噸的貨輪運送到想要享受「無污染純淨水」的中國、印度、巴基斯坦等地販售。

現階段，該公司已經取得抽水許可，只差獲得南島西區(Westland District)議會的建造許可，就可以在當地修建管線，整個水源商業化計劃就會大功告成。

純淨高山常務董事Bruce Nisbet表示，該地的純淨水已經在南阿爾卑斯山循環了上百萬年，大部分都離開湖泊流向了海洋，公司僅僅是取用降水來源的很小一部分，不會對生態環境、水質造成破壞。

儘管如此，環境保護人士並不買帳，在此之前，可口可樂等跨國大公司已經取得從紐西蘭古老地層中挖取地下水的權益，相較於可口可樂去年600億美元的收益，付給當地的開採金簡直低到令人難以置信，只要約略2.8萬美元，就可以每天從地層中抽取200立方米的地下水。

環保團體警告，正當水源污染的恐懼在全球蔓延的同時，紐西蘭可能正將他們最寶貴的自然資源無償交給外人，因此抗擊商業化計畫的連署書在兩週前，就集滿1萬5千人的簽名送交當地議會，希望能利用政府的力量徹底阻止這個商業計畫。

事實上，大部分紐西蘭的瓶裝水水源都來自於北島的「藍泉」(Blue Spring)，這邊的泉水因為清澈見底且顏色美麗而世界知名，並被視為紐西蘭的國寶，然而，許多瓶裝水公司並不滿意於這個單一水源，開始把主意打到一些人跡罕至的水源區，而在阿斯帕林山國家公園(Mount Aspiring National Park)邊界的Greaney湖和Minim Mere湖就是他們優先要搞定的對象。

根據紐國法律，紐西蘭無論河湖的水體都不能屬於任何個體，一律歸政府所有，不過可以藉由向當地政府支付費用使用。

隨著去年北島爆發一系列上千名居民因水污染而健康狀況嚴重受損的意外後，紐西蘭人開始嚴重關切跨國企業在當地使用紐國水資源的問題，污染甚至迫使他們必須捨棄以往可以直接取用的天然水，花費大約3美金去購買跨國公司利用他們資源產出的瓶裝水。

抗議組織「塞住鑽孔」(Bung the Bore)的創辦人Jen Branje正是連署的發起人，他說，紐西蘭的珍稀水資源正讓外人以近乎免費的低代價消耗著，很快這個重要資源就會被消耗殆盡，因此希望在立法保護水資源之前，先完全禁止所有瓶裝水出口。

事實上，政府也並非沒有注意到這個問題，綠黨發言人Catherine Delahunty指出，他們正試圖與工黨達成共識，希望可以立法對開採水資源的外國公司收費；總理比爾·英格利希(Bill English)也承諾，將會成立水資源的專案小組，來審查外國公司是否應該付費來使用資源，希望尋求任何的可行的做法來改善這個問題。