知本老爺 傳承傳統工藝 再現繼起知生命

停放在知本老爺大廳的蘭嶼拼板舟，是酒店開幕至今鎮店之寶，歷經24個年頭，8800多個日子，日日迎接每一位貴賓蒞臨，相信也帶給旅人們深刻的旅遊印象。然而歷經長久歲月的蟲蛀磨損，於2016年終，酒店邁入25週年之際，禮聘蘭嶼知名工藝家張馬群及張世凱父子，重新賦予這艘拼板舟新生命，於2017年初以全新風貌在大廳迎賓。

酒店總經理劉祖寧說，一開始原本想自行修繕，基於尊重原住民文化，所以才轉而聘請傳統工匠，也慶幸有做了這個決定，透過多方指教才遇到張馬群先生，因此從中得到許多的驚喜及學習，這次所拍攝的紀錄影片，未來也會在酒店大廳書牆電視螢幕及客房頻道播放，讓更多來度假的國內外旅客知道這艘拼板舟的故事。

發表會上特別邀請到來自蘭嶼椰油國小的小飛魚文化展演隊，由顏子矞老師帶領小飛魚成員有顏劭磊、邱皓宇、王楷均、王天靖、賴宇傑等五位小朋友，帶來精采的原住民傳統表演。

為了分享這個重要訊息，酒店也特別在知本老爺臉書官方粉絲專頁舉辦活動，凡按讚加入知本老爺酒店臉書官方粉絲專頁，上傳曾與拼板舟合影照片、留言並標註兩位好友，留言內容須有一句話形容對拼板舟的印象，例如，到知本老爺度假一定要在拼板舟前拍照紀念，完成後公開分享此篇文章至個人臉書，就有機會可以獲得知本老爺免費住宿券，詳細活動內容及參加可上知本老爺酒店臉書官方粉絲專頁。