〈時評〉考試委員調年金 與虎謀皮



改革不公不義的年金，是社會多數人的共識，但考試委員卻忘了民意洪流，只為包括自己在內的既得利益者，想方設法多爭取一些退休俸，卻不去思索自身的正當性早已飽受質疑。



考試委員的身分是合法的，因為他們都是透過總統提名，經由立法院行使人事同意權後，才能出任；不過，合法性不代表有正當性，目前的考試委員多數是馬英九任總統時所提名，當時的國會也是國民黨占多數，如今改朝換代，已喪失正當性。



去年初，民進黨贏得國會選舉和總統大選，民進黨當下提出的政見與承諾當中，就包括不公不義的年金改革，這項政見獲得多數選民的認同，因此才能夠成為執政黨，並主導整個立法院。



令人遺憾的是，多數考試委員對民意走向置若罔聞，對於透過多數人共同參與的年改國是會議結論，視若無睹，竟背離社會各界期待，更動年改委員會透過銓敘部提出版本。



審查銓敘部提出的版本，是考試委員的權責，但既有權力、就有責任，但他們心中念茲在茲的是權力，要想辦法留下較優沃的年金內容，給予公務人員，卻忽略了年金改革的社會公平正義性，以及一套可長可久的財務設計，責任兩字，完全拋諸腦後，或者說，只想向特定利益者負責。



舉一個最簡單的例子，年改會的版本，是將退休金的計算基礎，以退休前15年計算，但考試委員在審查過程中，卻縮短了5年，基礎改為退休前10年，這些差距，已經讓成本增加許多。



因為，這五年可能剛好就是薦任、簡任的轉換期，職等也有差別，因為多數人退休時，薪資職等往往處於高峰，若是不拉長年限，其所得替代率就算一樣，領的也比別人多，這就是年改會為何要拉長年限的原因。



當然，阻礙這次改革的最重要原因，就是這群考試委員之前不是教授，就是公務人員，本來就是年金的既得利益者，要他們改革自己的福利，這豈不是與虎謀皮嗎？



（作者李平華，資深媒體人）