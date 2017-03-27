〈財經主筆室〉川普經濟學踢鐵板 留意4月川習會

全球二大強權-中美領導人習近平與川普即將在四月於美國會晤，短短30分鐘的會面，有關中美二國經貿、薩德部署與一中原則無疑是全球最關注的焦點，但對於全球經濟、金融市場的發展走向更是動見觀瞻。



但從投資的角度來看，當然關注的還是中美關係是否出現「修補」，或者川普一向強調的貿易保護壁壘矛頭是否依舊指向中國，雙方能否「在商言商」藉由會面，談出一個雙方能夠接受的共識，藉由全球媒體鎂光燈的曝光，作出明確的揭示，尤其是川普對於國會影響力遭質疑與習近平今年面對十九大會議，面對國內的壓力，二人會面的結果，無論對川普或習近平來說都至關重要。



川普一直以來不滿中國操控匯率、搶走美國人飯碗，曾強調欲透過高關稅與阻止人民幣貶值來保護國內產業，貿易問題預料成為本次會談焦點。而中國對於川普上任後頻頻釋出挑釁訊息，雖被動回應，但強勢態度也可見一斑，而各國企業包括不少台商在川普祭出「減稅 、去管制等利多後，也紛紛「投誠」，宣布擬赴美國設廠等，對於中國政府形象與經濟來說也是一大損傷，資金大舉出逃亦讓中國財金單位頭痛萬分。



不過川普經濟學上周終於「踢到鐵板」，川普健保法案投票突然再被取消，川普自行撤回了法案，稅改之路確實變得困難之外，更重要的是國會裂痕可能影響川普其他政策，減稅、擴大基礎建設支出，錢要從哪裡來的矛盾逐漸浮現，眾議院不一定都「買單」，更讓川普的牛肉政策可能面臨「跳票」，再加上宛如「水門案」的FBI調查等，美股因此連跌6天，全球股市也陷入震盪，已有分析師預估，美股因此要回檔至少5%。



川普正在面臨國內質疑聲浪之際，另一個川普經濟重頭戲－與中國的談判即將登場。中共全國人大閉幕會議上，總理李克強表示，中國不希望看到與美國打貿易戰，但另一方面卻全力大打「一帶一路」並釋出參與TPP成員貿易會談意願，打算取代美國日本在東亞、亞太地區扮演「自由貿易的領頭羊、新領袖」角色。 而宣布退出TPP的川普，能否藉由貿易談判達到比TPP更好的雙邊貿易結果，將是除了稅改外最受美國人關注的重點，川普甚至可能拿一中或是更多反傾銷稅當籌碼，中國「買不買帳」及二國經貿新關係，確實影響整個亞洲經貿新局面，不僅是在中國台商，也是投資人操作上必需留意小心的重點。



