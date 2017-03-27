老爺酒店集團引進VIVA MEXICO墨西哥食尚週

墨西哥是一個中美洲數個古文明的發源地，擁有神秘的瑪雅文化(Maya)遺跡、優美的加勒比海風光、美輪美奐的西班牙式建築，飲食以玉米為主食又依各省份發展出風味獨特、配色鮮豔斑斕的的特色美食。在當今世界權威美食家的眼中，墨西哥菜餚是和中國、法國、印度、義大利齊名的世界五大菜系之一。

熱情奔放是普遍人對墨西哥人的印象，來自墨西哥人對生活的悠然及追求快樂的生活態度，他們嗜音樂如癡、善歌豪飲也很友善與人交友；表現在飲食風格上，天然的橄欖油、萊姆汁、番茄、辣椒的自然調味，呼應了悠然與閑適的生活姿態。我們希望將墨西哥的美食與風尚介紹給國人，今年度老爺集團酒店旗下台北、新竹、台南、知本、礁溪五家酒店的自助餐廳推出「VIVA Mexico墨西哥食尚週」，特邀集團海外飯店西貢老爺酒店的墨西哥籍行政主廚Mr. Arturo Cristiane來台客座，即將於4月15日起至4月30日展開墨西哥美食節活動。

要讓國人品嚐最地道的墨西哥菜，老爺集團特別派旗下各酒店的廚師團隊到越南西貢老爺酒店與Arturo主廚研習廚藝，部分特有的食材、香料，也專程由國外進口來台，預備在「VIVA Mexico墨西哥食尚週」期間原汁原味呈獻給國人。此項墨西哥美食節活動獲得墨西哥在台文化辦事處襄贊與指導，除了地道的美食之外，用餐環境的氛圍營造、表演活動都將給予國人最完整的墨西哥餐飲文化體驗。

本次老爺酒店集團的「VIVA Mexico墨西哥食尚週」，”VIVA”在墨西哥的原意有「歡呼、慶祝」的意義，也代表著墨西哥人崇尚美好生活的態度，五家老爺酒店用墨西哥人的熱情各設計了不同的主題遊戲，有美食、有墨西哥著名酒類飲品，盛情邀請國人參與這場墨西哥美食嘉年華！每週再舉辦用餐送住宿券抽獎活動，有機會抽中台北、新竹、礁溪、知本、台南五家老爺酒店雙人免費住宿一晚！自3月27日起，老爺酒店集團各飯店的Facebook粉絲團、Line@官方平台會員贈獎活動暖身開跑，fb留言就有機會抽中墨西哥美食節雙人免費用餐兌換券，搶佔答題先機，請即刻加入！詳情請密切留意老爺酒店集團官網www.hotelroyal.com.tw