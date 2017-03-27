誠品行旅 新任西餐總主廚林玉罡報到

位於誠品行旅二樓的IN BETWEEN之間餐廳推出春夏新菜單，由新任西餐總主廚林玉罡揮灑創意思維，設計一系列摩登與清爽兼具的現代料理。其長期攢研西式烹飪技藝，運用義法等料理手法為脈絡，回歸當代飲食思潮，以不過度烹調為原則表現食材原味，建構多道餐桌美食。此次菜單除了保留深受饕客推崇的經典熟成牛排之外，亦可品嚐林玉罡主廚的創意新菜，包括採用肉質綿密細緻的的扁鱈，讓前菜中常見的蟹肉餅華麗變身的「北大西洋鱈魚餅」、將智利巨魷以低溫舒肥方式呈現軟嫩口感的「炙燒巨魷」、以美國熟成21天牛排搭佐牛骨髓的「人文經典牛肉茶」、，以Cappucino為靈感結合台灣在地食材的「Lavazza 16小時鴨胸」、手工繁複呈現台灣山間美景的「烏骨雞香檳蓉捲」，以及採用台灣春捲皮包覆大西洋比目魚呈現討喜外型的「香酥糖果比目魚」。另外亦有精彩的海鮮食材，包括提供三種烹飪方式的「波士頓活龍蝦」，以及延續傳統義大利手法，選用每日新鮮直送的時令魚，以鹽與蛋白如白雪般覆蓋烘烤呈現原始鮮甜的「低溫鹽焗時令魚」等，豐富的美味選擇，邀請您展開一場極具食趣的味蕾探險。

汲取各國烹飪手法DNA 料理界閃亮新秀

年僅三十多歲的林玉罡主廚，是西餐料理界新崛起的閃亮新秀，其自十六歲即進入五星級飯店服務，已有二十一年廚齡，憑著努力不懈的深耕與豐富經歷，累積著蓄勢待發的巨大能量。

其服務過多家五星級酒店，包括君悅酒店、寒舍艾美酒店、維多麗亞酒店與西華飯店等，其間曾跟隨來自法國、義大利與美國等三個國家的行政主廚，每段學習都是他個人廚藝風格的養成軌跡。林玉罡主廚汲取各式料理之DNA，並內化歸納為自我風格，以紮實的手藝與生活經驗，講求回歸食材本質原味，在菜色上逐步建構出符合當代食潮的摩登料理。料理之於他，猶如藝術創作，要求每項細節並熱衷於各種創意火花帶來的美味變化。

尊重食材特性 打造原味新視界

乾淨原味，是林玉罡主廚最想呈現的美好滋味，因此從菜單設計中能看見其不過度烹調的料理原則，例如法式舒肥法及水煮法，對他而言，只要食材新鮮並掌握熟度，即能碰撞出自然的和諧與立體感。「北大西洋鱈魚餅」採用精緻的鱈魚讓前菜中常見的蟹肉餅華麗變身，其來自自然純淨的北大西洋海域，肉質軟嫩多汁富有獨特清香，並將鱈魚及蟹肉以2比1的比例詮釋食材原始風味，讓綿密魚肉在舌尖化開。同時亦結合日式料理元素，以明太子揉入白味噌佐食，微辣且清新醒胃；「炙燒巨魷」為一道結合義法手法的現代料理，選用富有脆度的智利深海巨魷，以法式舒肥技法與香料一同放入真空袋烹調取得鮮甜的海味，使中心軟嫩並保有完美嚼勁，上桌前再稍作香煎，微微的焦香盈滿口腔，搭佐蕃茄及羅勒更是義式風貌的美好展現；「法式雞肉派」選自台灣嘉義的白肉雞，主廚以輕盈的慕斯手法展現清甜肉質，再與蘆筍及紅椒一同以舒肥手法烹煮，並延伸德國早餐肉派的料理精髓，取出後置於常溫稍作休息，讓熱度慢慢沁入中心，以充份釋出甜味與水份，建議可搭襯蜂蜜白酒凍提升味覺亮點；「堅果綠蘆筍」則以香料水烹煮，除了保留其豐潤水份，亦吸收香料的獨特韻致，搭佐法國經典作法中常見的荷蘭醬，清新亮麗的微酸風味讓蘆筍更顯嬌甜，而經過58度風乾一天的自製風乾黑橄欖碎，也為整體點綴自然鹽味。

「鄉村田園蔬菜湯」帶來春初的清新氣息，以蔬菜塔為底，淋上由大量大黃瓜、洋蔥、蒜苗及紅蘿蔔熬煮的湯底，一入口即在舌底喉間流洩令人驚喜的清澈與透明感，搭配的手工餃則包覆Parmesan Cheese及馬鈴薯泥製作，讓味覺更顯時髦；「人文經典牛肉茶」選用細緻軟嫩的美國熟成21天菲力牛肉，為增加豐厚的牛肉風味 特別採用牛骨髓與其搭配。湯底除了以烘烤過的牛骨細煨，揉入法式手法加入烤至焦黑的整顆洋蔥，不僅提升甜味，亦讓湯底自然呈現迷人深褐色。

注入在地靈魂 混血玩趣味覺

運用台灣食材演繹富有趣味的西式料理，是林玉罡主廚此季予您的味覺驚喜。「Lavazza 16小時鴨胸」即是其得意新作，以Cappucino為靈感來源，將肉質細緻、油脂豐富的宜蘭豪野鴨浸泡Lavazza咖啡及肉桂，微苦的咖啡尾韻襯出鴨肉的甜美，佐上太妃鴨骨肉汁，風味更顯飽足豐滿。配菜亦是一大亮點，將紅蔥頭以紅酒、糖及香料採85度低溫熬煮三小時，為您平衡美好味覺；「烏骨雞香檳蓉捲」取用自老祖宗時代即視為養生珍品的烏骨雞為主角，並與台南溫室環控栽種的香檳茸共同詮釋，採舒肥法低溫烹製後於外層包覆豬網油，再經過冷藏、香煎、烘烤，最後放置室溫休息，層層的繁複工法，一隻雞需花費半天時間，輕脆的外皮包覆著雞肉與香檳茸交融的細緻鮮甜，搭襯融入鮮奶油的台灣大甲芋頭泥與脆嫩的鳥巢蕨，一次展現原味、養生與山間風景；「香酥糖果比目魚」將大西洋比目魚以台灣春捲皮裹為精巧的糖果狀，一口咬下，是香脆外皮，是鮮嫩魚肉。配角除了有機胡蘿蔔及芥蘭之外，墨魚餃則延伸廣式燒賣手法，將內餡的草蝦切丁再以手工甩打出泥膏，以帶出自然甜度。

簡約純淨手法 表現海洋食材精髓

講求食材原味，是主廚向來的料理思維，尤其海鮮更以簡約手法展現其最初始的純粹滋味。「波士頓活龍蝦」主廚提供三種烹調手法，包括法式經典的香料水煮法，以香料及蔬菜熬煮2小時，品味其鮮甜肉質，同時供應美式炙燒或裹上紐奧良Cajun香料烘烤的手法，邀請您品嚐波士頓龍蝦的多重滋味；「低溫鹽焗時令魚」延續義大利傳統方式，僅選用當天直送並重達一公斤的時令鮮魚，將整條魚先以鹽與蛋白包裹烘烤後，由餐廳人員現場桌邊服務，為您撬開如白雪覆蓋的外層，魚肉熟度掌握精準，鮮嫩多汁並帶有紮實口感，點選此道主食之賓客，主廚特別提供另一創意食法，取菁華的魚骨烹製為義式燉飯。除了原味，亦可試試日式柚子胡椒醋、青醬美乃滋或清香的萊姆，感受不同的味覺變化。

IN BETWEEN之間餐廳 啟動味覺地圖的現代料理

位於誠品行旅二樓的In Between之間餐廳，設有138席座位，通透明亮的全幅落地窗迎進超廣角視野，白天是松菸綠地，晚上能遠眺台北101無敵夜景，細緻展現二種時尚人文風景，為一處鬧中取靜的城市綠洲。主推西式創意料理，著重當季與當令食材，並揉和各國料理手法靈活運用，讓料理猶如一道道的藝術品，同時亦提供老饕牛排、波士頓龍蝦、每日直送鮮魚及本土豬腹肉等精緻食材，為旅人開啟味蕾尺度，以感官遊走餐點、醇酒、樂音之間。