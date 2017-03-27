台北-2017年3月- 香宮新任中餐行政港籍主廚陳寶生，現年50歲，美味足跡遍布新加坡、上海、北京、港澳等多間享負盛名的五星飯店，即日起將以其超過40年爐火純青的廚藝功夫，推出一系列底蘊深厚，首推頂級養生煲湯、功夫熱菜及手工精緻港點。首度來台的陳師傅，不僅擁有過人的廚藝熱情，亦有傲人的廚房管理長才，在各國工作經歷與文化洗禮的薰陶下，造就其兼容並蓄且廣納多元文化的料理精髓，不斷創新並帶領廚藝團隊邁向卓越，熱愛中華美食的他說：選用寶島台灣的優質食材，要以最嚴謹的態度，結合過去累積一身的功夫絕活，才能完美呈現獨樹一格並讓人一嚐難忘道地傳統粵式好味道。

陳師傅服務過的政商名流不盡其數，包括阿拉伯王子、新加坡總理李顯龍、港星任達華、成龍、張學友等皆為忠實座上賓。曾獲得新加坡餐飲行業協會頒發的中餐銀獎，過去任職於香港美心集團、利苑、香滿樓等知名餐廳、新加坡家喻戶曉的同樂集團、新加坡濱海灣金沙酒店任職，在多年的廚藝歷練中汲取了粵菜精髓，以其豐富的閱歷和精湛廚藝，為賓客演繹最道地的精品級粵菜。深究台灣市場的陳師傅，在全新菜單中嚴選各地盛產海鮮、蔬果入饌，以傳統粵菜口味為訴求，將游水海鮮、煲仔類、招牌靚湯及講究快炒火侯的肉類佳餚發揮得淋漓盡致，還有一系列頂級食材如鮑魚、海參、花膠及竹笙官燕等料理，不僅在視覺和味覺上做足功夫，更結合旅居各國的創意靈感，為「香宮」量身打造百餘道嶄新菜色，道道精彩，欲帶給饕家們無與倫比的美食體驗。