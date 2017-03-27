寒舍艾麗 2017/4/1-5/31【微劇場：迷你午茶花園】

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）將藝術形式延伸到午茶時光，寒舍艾麗酒店The Terrace在繁花漫天的盎然春日，以微觀視角打造餐桌上的小小花園，於4/1(六)起每日下午3:00-5:00，推出【微劇場：迷你午茶花園】雙人午茶NT$1,580+10%(每日限量10組)。4/22(六)及5/20(六)特別邀請到倫敦花藝設計品牌CHENG&MACH，為賓客打造掌心中的春季迷你花束！

【微劇場：迷你午茶花園】雙人午茶首先以三款迷你肉食鹹點『開心果菲力牛肉塔』、『榛果鴨肝藍莓馬卡龍』、『北海道海膽迷你干貝堡』揭開味蕾序幕；接著將五款甜點幻化為繽紛繁花粉裝登場，『薰香玫瑰蘋果起酥』、『覆盆莓紅絲絨蛋糕』、『鹽漬櫻花馬卡龍』、『茉莉香堤柑橘千層派』、『棉花糖蝶豆莓果凍』蘊藏馥郁花香同時綻放驚艷視覺，細緻演繹春季的爛漫遐想；於下午茶擔任要角的清新飲品則獻上『冰凝花玫瑰雞尾酒』、『覆盆莓接骨木冰茶』及『檸檬草洋甘菊冰茶』等三款沁涼特調，也有新鮮現打果汁、經典中西茗茶等各式飲品提供選擇，妝點美好午後篇章。

致力「藝術即生活、生活即藝術」的品味哲學，The Terrace同步提供微型小人道具供12歲以上賓客索取拍攝，為午茶時光注入趣味設計的生命力，創意打造個人專屬的午後微劇場！活動詳情及預訂請洽寒舍艾麗酒店The Terrace (02)6631-8066或至www.humblehousehotels.com。

4/1(六)至5/31(三)活動期間點用【微劇場：迷你午茶花園】雙人午茶，即贈Les Mini Chloé系列迷你隨行香氛2瓶(5ml系列小香隨機贈送，贈完為止)，陪伴女孩捎來迷人的法式優雅氣息！

4/22(六)及5/20(六)特別邀請到倫敦花藝設計品牌CHENG&MACH，融合法國巴黎對精緻品牌的堅持及英國倫敦對綠色生活品質的重視，以現代極簡風混搭古歐洲風格，為賓客打造掌心中的春季迷你花束！活動當日點用【微劇場：迷你午茶花園】，即可以每人NT$500加價報名戶外花園手作花束課程體驗(原價NT$2,500/人，每組限加購2人)，細細品味一草一木，享受與花共處的美好午後！