視察林口電廠 蔡：今年夏天供電穩定

（台灣英文新聞/ 李嘉 綜合報導）總統蔡英文今（27）日下午率部會首長視察正在更新擴建的林口發電廠，聽取電廠更新設備的現況簡報，也再次重申政府對能源轉型的重視。

台電今表示，未來全廠機組陸續到位後，將轉型成為北台灣供電重心；林口新的一號機和二號機都已經可以滿載發電，今年夏天將可全力穩定供電。

總統於視察後致辭表示，政府非常嚴肅看待今夏的供電問題，尤其現在是能源轉型時刻，台灣每一步都不能走錯。

她接著表示，希望在夏天來臨之前，大潭電廠所增購的兩座機組，以及大林電廠的一號機都能夠併聯發電，她並呼籲經濟部和台電的同仁全力以赴達成目標。

蔡政府上任後積極推動能源結構轉型，並宣示2025年要實現天然氣發電50%、燃煤30%，綠能20%的發電目標。

蔡總統說，燃煤發電在不久的未來仍然是台灣電力的主要基載，是一種會影響空氣品質的發電模式，但是科技可以幫助解決這個問題。她表示，今天來到林口電廠，就是因為林口電廠是解決這個問題很好的示範。

她指出，透過環保設備的投資，加上全密閉方式運煤和儲煤，林口電廠現在的污染物排放，不管是氮氧化物(NOx)、硫氧化物(Sox)、以及PM 2.5，都優於環保標準，甚至接近天然氣發電的水準。另外，電廠也在積極復育野百合，發展海洋牧場，穩健地朝生態電廠的目標前進。

她最後表示，政府一方面將積極發展再生能源，另一方面也要推動火力電廠的升級，而林口電廠也可以成為一個模範，讓其他電廠學習。