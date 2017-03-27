研究：高齡產子 寶寶身高較高 媽媽較長壽

(台灣英文新聞/朱明珠 綜合外電報導)醫學界普遍認為高齡生產會提升母體和胎兒的諸多風險。但歐洲一篇研究卻徹底打破舊有觀念，他們發現晚生的婦女較長壽，孩子也較聰明等。

研究人員針對丹麥4741對母子進行追蹤調查，分別於孩子7歲、 11歲和 15歲時進行測驗，結果發現，年長媽媽在教育孩子方面，使用肢體和言語處罰的頻率比年輕媽媽少，而孩子也較少有行為、社會和情緒等問題。該結果發表於《European Journal of Developmental Psychology》（歐洲發展心理學）。

另外，研究人員還歸納出三點晚生的好處：

長壽

根據美國2016年的研究，針對2萬8千位母親進行調查後發現，與年輕媽媽相比，25歲以後才生頭胎的母親活到90歲的機率提升了11%；而2014年研究更顯示，與29歲以下即生完最後一胎的母親相比，33歲以上才生頭胎的母親活到95歲以上機率提升了50%。

孩子身高較高、成績較優異

據2016年發表於學術期刊《人口與發展評論》(Population and Development Review)的研究，對150萬位男女進行調查，發現其母親生育年齡較大的話，小孩身體較強健、身高較高，而且學業成績也較優異。

雖然研究人員無法斷定以上兩點和生育年齡的因果關係，但推測是年長的媽媽較注重養身，因此將較好的基因傳承給下一代；另外，收入、教育程度或工作地位較高，孩子成長時能得到較好的資源和營養。

體力仍然好

研究還發現，50歲以上的女性若借卵產子，產後的健康和體力方面與其30歲或40歲時無太大差異。

現代人晚婚晚生，高齡產婦已是一種趨勢。根據國內行政院性別平等會104年統計，台灣女性投胎生育年齡為30.6歲，比起10年前的27.7歲，晚了3歲多。美國從2000年起，頭胎年齡從25歲提升到26歲，而三個州和華盛頓特區的頭胎年齡更是增長近兩倍。在歐洲方面，瑞典35歲以上的高齡產婦佔總比例的25%；丹麥從1985年起，40歲以上的產婦人數更成長了四倍之多，相當驚人。