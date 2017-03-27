閨蜜門事件新進展 檢調將申請逮捕朴槿惠

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）因為閨蜜門醜聞被國會彈劾下台的韓國總統朴槿惠，如今不只成為南韓第一個被彈劾下台的總統，還可能會面臨牢獄之災。

南韓檢察官在今(27)日表示，於法於原則，他們都覺得時機已到，因此將在近期申請朴槿惠的逮捕令，在失去了總統任期期間的刑事豁免權後，如果檢察官真的打算逮捕朴槿惠，她將沒有依法拒絕的權利，在此之前，她已經接受警方大約14小時的訊問。

檢方也表示，朴槿惠雖然已經被迫下台，但是仍有機會將電腦硬碟之類的定罪關鍵證據銷毀，因此決定在這個時間申請羈押，希望可以保全定罪的證據。

至於閨蜜門事件的另一名要角崔順實，這名朴槿惠的閨蜜由於涉嫌利用其與朴的關係，威脅利誘大企業提供「志願捐款」給其控制的非營利基金會，藉此獲得超過百萬美金的不法獲利，因此現階段已經被依行賄、貪污等相關罪行起訴，全案已經進入司法程序，正被法院審判中。

檢方同時指出，在去(2016)年的一場國會聽證會上，三星坦承的確曾提供約204億韓元給崔順實控制的兩個基金會，希望藉此在三星領導高層交接權力時獲得政府的支持，以達成權力和平轉移，不過三星雖然坦承確有此事，卻堅決否認這筆錢是為了交換政府的回饋。

三星現下的實質掌權者，副總裁李在鎔因此涉案，他承認有提供馬匹與資金以讓崔順實之女進行馬術事業，雖然他深感後悔，仍因涉嫌「捐獻」高達410億韓元（約3600萬美金）給崔順實，被檢察官依「行賄」罪嫌起訴。

現階段，雖然朴槿惠否認所有檢警機關對其的指控，如果檢察官決定申請逮捕令，她仍有被羈押的可能性。