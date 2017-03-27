刑法修正案 重罪追訴時效擬改「無限期」

(台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導) 刑法施行八十二年，許多法條不符時宜，法務部近日完成刑法修正草案，其中將「致人於死」相關罪責的追訴權時效，從現行的30年改為「不適用追訴權時效」規定，也就是「無限期」。

如此一來，包括劉邦友命案、彭婉如命案及尹清楓命案，都不因追訴權時效到期而無法追訴犯罪。

據法務部網站資料，法務部這次刑法修正草案要點共有14大項，現行《刑法》規定，「犯最重本刑為死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之罪」，追訴時效為30年，修正案新增「致人於死者，不在此限」。

法務部說明，參考日本及德國立法，將侵害生命重罪排除追訴權時效之適用，新增但書規定，對於所犯最重本刑為死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之罪，且造成被害人死亡結果者，均無追訴權時效之適用。

殺父母本刑同殺人罪10年以上

這次刑法修正草案重點，還包括殺害直系血親尊親屬罪，修改成適用普通殺人罪處死刑、無期徒刑或十年以上重罪，但授權法官依個案情節量刑加重刑責二分之一。

法務部考量現行法定刑為死刑或無期徒刑，嚴重限制法官個案量刑的裁量權，沒有彈性，司法實務常見的個案，有子女因長期遭受父母的虐待，因不堪被虐而犯下殺人犯行，其行為固屬法所不許，可是若只能量處無期徒刑或死刑，又太過於嚴苛。

法務部為廣納各界意見，公開刑法修正草案上網，若有意見或修正建議，可在預告六十天內提供書面資料法務部參考。

法務部次長陳明堂今晚指出，草案目前還在公告60天內，公告完成，探討收集的各方意見之後，斟酌有無再修改的必要，才會送交行政院審查。