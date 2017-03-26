義美83週年！邀集同日壽星慶生、狂祭優惠

1934年3月30日義美的第一間門市在大稻埕開幕，開業至今，感謝消費者的支持與相伴，讓義美在台灣順利走過83個年頭。為了慶祝83歲的生日，如同去年一樣，義美今年希望邀請更多同年同月同日生的壽星長者共同慶生，將獲贈義美8000元等值商品，更祭出 義美門市的品牌商品全面83折的優惠 ，更將在全國門市舉辦一系列感謝粉絲的好康活動，包括：三月壽星生日蛋糕預購8折，3月15日至3月31日止，憑三月壽星相關證件，即享生日蛋糕8折優惠。（限2017/4/4前提貨完畢）。

義美彌月蛋糕、油飯預購8折，3月15日至2017年3月31日止，於3月出生的新生兒，憑出生證明，即享彌月商品8折優惠。（限2017/5/7前提貨完畢）

義美嚴選指定商品，同價位商品第二件五折優惠活動。3月27日至3月29日止，活動品項包括：義美生機紅豆茶(盒)、糙米茶(盒)、綠豆茶(盒)、黑豆茶(盒)；亞麻仁大燕麥片(盒)；義美烘黃豆(盒)、烘黑豆(盒)、烘杏仁(盒)、烘核桃(盒)、烘南瓜子(盒)；義美100%太陽花油750m。

另有83週年慶，義美品牌商品全面83折，3月30日至3月31日止，不另外享有食尚卡會員九五折優惠，但仍享有「紅利積點/折抵」優惠。義美83週年紀念款禮盒「台灣之美-漫遊台北城禮盒」，3月24日至4月15日止，獨享8折優惠。