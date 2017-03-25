「台灣數位科技與政策協進會」成立！高志明盼促政府改革

（台灣英文新聞／記者林芝台北報導）義美食品總經理高志明，25日（週六）召集台灣產學業數位科技專家，討論「台灣數位科技與政策協進會」成立事宜，共同探討協進會未來發展方向。

除了廣為人知的食安急先鋒身份，高志明也長年耕耘資訊科技領域，目前更是網擎資訊 (Openfind Information Technology, Inc.)董事長。

高志明表示，成立協會目的主要是提供一個平台，能匯集數位科技專家意見，藉此向政府施壓改革，雖然過去科技協會眾多，但十分零散大多單打獨鬥，對政府決策無法有顯著影響。

「我們必須just do it！而不是只有坐在這裡討論。」​高志明補充道。

台灣綜合研究院副院長李安妮也表示，過去看過太多「No Action, Talk Only (只動口卻沒行動）」的組織，未來協進會將專注在採取實際行動。

高志明特別指出，蔡英文總統政府需要兌現選舉承諾，改善已有30年歷史但不符合時代的採購法，並且改善採購過程。大多數與會的30位產學數位科技專家，同意台灣政府政策跟法律往往是絆住產業發展的因素，甚至降低民營科技公司利潤，造成基層社會新鮮人低薪的惡性循環。

李安妮指出，台灣政府沒有區分知識採購跟產業採購，而與會數位科技公司高層，如凌網科技副總經理王泰元也指出，台灣政府採購案往往在業者標案都快到完成階段時要求砍10%，可能造成標得政府採購案的企業面臨300萬至400萬台幣的損失。

王泰元表示：「政府不應該在最後階段更動採購預算，並要求企業配合。」

曜發科技總經理陳褘德也反應政府這樣行為造成企業損失，然而許多企業仍無奈配合，因為若不接政府案件可能下月員工薪資都發不出來。他認為政府應該帶頭營造健全的商業環境，並允諾企業採購金確實交給企業。

陳褘德和英特內軟體總經理李員也感嘆，台灣低薪環境越來越難找到擅長寫程式語言的資訊工程師，很多都被中國高薪工作挖走了。陳褘德表示：「現在賣雞排都比當工程師賺。」高志明也建議政府，應提高最低時薪至180元到200元來解決這棘手問題。

此次聚會確認「台灣數位科技與政策協進會」將不具政治色彩，不會邀請任何黨派立法委員加入。叡揚資訊股份有限公司張培鏞董事長預估協進會將在2到3週內完成籌備正式成立。