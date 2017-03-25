蒙古包成圖書館！蒙古媽媽在台築夢成功

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）以往在戶外或草原上才看得到的蒙古包，25日在內政部移民署現身！一群熱心的蒙古媽媽自蒙古採買蒙古包，再空運來臺搭建而成，搭配馬頭琴與民族舞蹈及軟骨特技表演，瀰漫北國大漠風情。

蒙古籍配偶林采霖女士希望社會大眾可以多認識及了解蒙古文化，因此申請移民署的築夢計畫，號召全臺蒙古姐妹募集300本蒙古語兒童書籍，把蒙古包變身為游牧行動圖書館，期望未來能在各地展出，除了讓蒙古新二代可以藉閱讀了解蒙古文化外，也讓社會大眾實際體驗並增進理解，在場的移民署何榮村署長、蒙藏委員會蒙事處海中雄處長及蒙古駐臺北烏蘭巴托貿易經濟代表處代表海隆、蒙古駐臺北烏蘭巴托貿易經濟代表處副代表鋼把塔等人也一起分享築夢成功的喜悅。

移民署何署長致詞時表示，新住民及其子女築夢計畫已經執行第3屆，本屆共有個人組64組及家庭組29組報名，經由評審選出個人組14組及家庭組6組獲獎，今天蒙古包圖書館是家庭組的獲獎者，評審一致認為提出這項計畫具有開創性及影響性，並在3個月內可以完成執行，同時未來也將在全國各地展出，因此讓林采霖女士有機會圓夢。

林女士也表示，來臺近6年有感一般民眾對蒙古文化不甚了解，同時自己也育有幼兒，如何傳承文化並增進國人認識，讓這個陌生又遙遠的國度可以在生活中更親近，因此藉由築夢計畫以蒙古包圖書館方式來圓夢，她很高興可以結合全臺蒙古姐妹一起努力募集到300本蒙語童書，希望未來將蒙古包圖書館在各地游牧，一方面可以讓蒙古二代閱讀童書，另一方面也可以讓蒙古傳統文化及技藝在臺灣傳承。

蒙古駐臺北烏蘭巴托貿易經濟代表處代表海隆相當認同及讚揚移民署辦理的築夢計畫，藉此讓國人理解蒙古文化，他也希望國人有機會可以前往蒙古旅遊，實際體驗相信會更有感觸。

移民署進一步表示，今年獲獎的20組築夢計畫正在執行中，預計在5月20日辦理圓夢祝賀活動並展現成果，屆時再讓社會各界看到新住民新力量。