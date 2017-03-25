穆巴拉克無罪獲釋！澆息僅存阿拉伯之春革命之火

(台灣英文新聞 / 曾冠融 綜合外電報導) 埃及前總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）歷經長達六年的審判、監禁後，於昨（24）日獲判無罪，離開了監禁他多年的軍用醫院，返抵位於開羅市郊的私人住宅。

「他今早八點半左右回到家」，穆巴拉克長期合作的律師Farid el-Deeb透過電訪透露，他返家的第一件事便是和妻子、兩個兒子共進早餐。

現年88歲的穆巴拉克在位30年厲行獨裁統治，讓埃及人民苦不堪言。2011年，響應在阿拉伯世界興起的「阿拉伯之春」民主化浪潮，近百萬埃及人民走上街頭進行示威、遊行、罷工，要求結束戒嚴，讓人民獲得應有的言論與人身自由。

這場反政府示威又稱「埃及革命」，一共延燒了18天，情勢越演越烈，各地流血衝突不斷。最終，埃及革命總計造成846人死亡，穆巴拉克在國內外壓力所迫下，倉皇下台。這位埃及強人垮台後被控金融犯罪、受賄等罪名，另被控在埃及革命期間，下令殺害反對人士，造成大規模死傷。穆巴拉克在2012年時因屠殺案被判無期徒刑，但上訴法院要求重審，2014年駁回控訴。本月2日，埃及最高上訴法院作出最終判決，裁定穆巴拉克無罪獲釋。

穆巴拉克是阿拉伯之春中，首位面臨刑期指控的總統。當時他的鋃鐺入獄，不僅撼動既有的政治秩序，更讓人民意識到即便位高權重如這位埃及強人也得對司法低頭，燃起阿拉伯世界改革希望。

《紐約時報》報導，穆巴拉克周五獲釋，無疑瓦解了埃及革命派的信心。Ahmed Harara 曾經是名激進的革命份子，他在2011年的衝突中失去雙眼。Harara 說：「到了這個節骨眼，我一點也不在意了。」經過了這些年，Harara明白埃及的混亂不只穆巴拉克跟他的王國造成的問題，而是整個體制。

穆巴拉克跨台後，埃及的政治始終呈現一鍋爛泥。透過民主方式選出來的繼任者穆罕默德·穆爾西（Mohamed Morsi），在2013年一場軍事政變中被推翻。穆爾西同樣在下台後被捕入獄，他被控藐視埃及司法制度、煽動支持者攻擊反對派等，最終被判終身監禁。

隨後上台的領導人阿卜杜勒-法塔赫·塞西（Abdel Fatah al-Sisi）是埃及前任國防部長，多數人認為他的強勢領導風格和穆巴拉克相似。2014年國際人權組織發表報告指出，埃及的人權狀況大幅倒退。軍方支持的現任政府大舉「清算」支持穆爾西的人士，以酷刑對待被拘留者，逮捕上萬人。

《衛報》採訪一位華盛頓智庫的法學專家Mai el Sedany 表示：「穆巴拉克無罪獲釋有一個很重要的象徵性意涵。這代表，埃及的司法、法治機構無法要任何執政者，為了近900人死亡的革命運動負責。對埃及來講，更是深沉、複雜的轉型正義上的危機。」

埃及正面臨著經濟困頓、政治泥淖，日益上升的安全問題。埃及今年1月的通貨膨脹率上漲到29.6%，物價飆漲讓埃及人苦不堪言。

當地反對派政客Khaled Dawoud說：「埃及人每天活在水生火熱的金融危機、飆漲的價格，這是我們思考的第一要務，更何況還要擔心恐怖攻擊。」對現在的埃及民眾來說，眼前的問題遠比穆巴拉克還要棘手。他的無罪獲釋，也就成了被迫接受的現實了。