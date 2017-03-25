冰球錦標賽中台大戰 賽末兩隊引爆全武行

(台灣英文新聞 / 曾冠融 綜合報導)昨（24）日於台北小巨蛋舉行世界U18冰球錦標賽，由地主中華隊出戰中國，雙方卻於賽事終了爆發全武行。中國選手於賽末列隊致意時，衝撞台灣選手點燃戰火，兩隊在場中大打出手。場邊球迷氣不過，也從觀眾席丟擲水瓶、折凳等物品參戰，場面一片混亂。

昨日晚間八點在小巨蛋舉行的A組賽事，是由皆取下二連勝台灣代表隊與中國對壘，此役攸關兩隊此後能否升級至二級，因此甫開賽便氣氛緊繃，煙硝味十足。比賽最終由中國對4:0取得勝利，未料賽後中國隊13號選手王梓喬突衝出隊伍毆打我國選手鍾佳諺，兩隊爆發嚴重肢體衝突。

隨後裁判介入，中國隊遭請出冰場，場面才得以控制。今上午，賽會主席及國際冰球紀律委員會作出裁定，中國隊率先打人的王梓喬、王京兩位選手遭禁賽一場。

雖然冰球規則中允許「打架文化」，在國際賽事中若有打架出現往往能炒熱現場氣氛。但僅侷限於「有限度」的打架。球員需在比賽中進行「一對一」的單挑PK，並且在打架前褪去球桿等不必要配備，如騎士般以拳頭進行決鬥。因此，中國隊此次行為在賽後，且有多人圍打一人的情形，明顯違規。

教育部體育署署長林德福於臉書發文回應：「縱有萬般理由，暴力衝突是不允許的。因為，這不符合運動家精神。」此次比賽是國際冰球總會授權讓中華民國冰球協會承辦，林德福希望未來的兩天賽程，各界能共同維護、支持球員參賽的權益及安全，嚴守運動家精神。

