日高官訪台談福島食品安全 盼能開放

日本總務副大臣赤間二郎今天在台北出席觀光推廣活動，他表示，日本福島縣災區食品已經可以在日本銷售，通過周全檢查，希望台灣也能開放，不過重要的還是台灣民意。

赤間二郎宣傳「多彩日本」觀光活動，今天來台主持開幕式。這也是台灣與日本在1972年斷交後，最高層級的日方官員訪問。

赤間二郎致詞時先台語說出「大家好」，引起現場一片笑聲，他表示，他來自神奈川縣，這次「多彩日本」活動也有來自神奈川的名產與文化，包含多個地區的特色介紹，希望台灣民眾多多參與、體驗。

他說，日本與台灣在國家利益之外，也有情誼與密切往來，是重要夥伴，三一一東日本大地震及熊本地震，日本都收到來自台灣的援助，深深感謝。目前福島災區已經重建完備，災區生產的產品也通過周全檢查，並在日本銷售，希望台灣民眾有一天也可以吃到。

他在開幕式後參觀、體驗展區期間，再度受訪表示，日本國內已經開放福島產品，希望將優良產品介紹給大家，雖然台灣輿論對福島產品仍有不同意見，還是需要重視。

赤間二郎是日本自民黨眾議院議員，目前在安倍政府擔任總務副大臣兼內閣府副大臣。