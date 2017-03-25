「文化是眾人的事」全國文化會議分區論壇今舉行 邀民眾集思廣益

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合報導）文化部將在9月初舉辦「2017年全國文化會議」，會議召開前，於3月至6月舉行北、中、南、東、離島地區等共15場的分區論壇。首場分區論壇周六在屏東菸葉廠舉行，冀能邀請全台灣對文化事務有興趣的民眾，透過公民參與，一同討論文化政策的重要議題。

全國文化會議的主軸，依循文化部長鄭麗君於去年提出的「21世紀台灣文化總體營造」，瞄準六大政策議題。文化部希望能跳脫以往大眾將文化視為「國家軟實力」、「控制力」、「影響力」等宣傳式工具思維，真正思考要如何豐富台灣民眾的日常生活。

這六大政策議題包含文化民主力、創造力、生命力、永續力、包容力、超越力等，期許日後能創造文化公共領域的對話交流、延續地方文史資產的意義、利用後續經濟利益回頭挹注文化創作，確保文化的永續、以及結合科技等展現跨領域的可能。

接下來的每場分區論壇將針對以上議題進行詳細討論，邀請全國民眾集思廣益。如此的論壇、以及日後全國文化會議，象徵由下而上的決策模式，建立公家機關、產業、第三部門以及大眾的關係網絡，讓大家能透過充分的辯論、討論，形塑未來的文化政策。

文化部長鄭麗君於論壇開幕時致詞表示：「距離上次全國文化會議已有15年，這次的會議不會只是大拜拜，會成為後續編撰『文化白皮書』與推動『文化基本法』立法的重要參考依據，會議不會只有這一次，未來也會持續性的成為常態性公共論壇。」



鄭麗君提到，台灣不能只有拚經濟，21世紀人的發展很重要。所以要拚文化、拚教育和拚軟實力，希望藉由全國文化會議，拚出台灣多元文化拼圖。

文化部為「2017年全國文化會議」架設專門網站，民眾可藉此了解議題最新進程，更可針對有興趣的議題進行提案。待附議通過，將視情況列入分區會議或全國文化會議中討論。