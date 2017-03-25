立院「數位國家促進會」成立　監督落實數位治理

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）因應數位經濟的浪潮，立法委員余宛如24日宣布成立「立法院數位國家促進會」，對口行政院的9年大計畫，要好好監督政府政策，並協助鬆綁不合宜的法規。

根據數位時代報導，行政院在2016年11月推出9年1,700億元的「數位國家·創新經濟發展方案（DIGI+ 方案）」，輔以法規調適與充足預算，希望可以擴大國內數位經濟規模、提升網路頻寬並確保國民數位近用的基本權利，以提升台灣資訊國力作為主要目標。

由於數位國家範圍涵蓋很廣，立法院數位國家促進會召集每個委員會的立委加入，目前有10位，針對不同項目審視數位國家政策。同時，也開放公協學會一起合作，目前參與的會員超過45個。立法院數位國家促進會會長余宛如24日表示，「希望能做為有效溝通、監督的工作平台，讓台灣的數位轉型真的可以一分一秒、一分一毫不要浪費！」

被媒體問到，要發展數位國家，最迫切的議題是什麼？余宛如指出，民間最期待的是法規鬆綁，首先，最急迫的是資訊長四法，有一個統籌單位，分屬辦公、單一指揮，並落實數位治理。

第二迫切的議題，余宛如認為，政府必須開放場域，因為新的社會結構和經濟結構，必須結合創新力量。數位資訊長要去盤點，除了開放政府之外，也要開放空間讓政府採購去支持創新，讓數位科技可以變成新問題的解方。

立法院數位國家促進會將數位國家議題分為八大類：