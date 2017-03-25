期交所「106年度第2梯次新商品及新制度宣導說明會」3/31起開辦

臺灣期貨交易所(以下簡稱期交所)預計於今(106)年5月上線盤後交易制度及上市美國道瓊期貨及美國標普500期貨兩項新商品，為協助國內證券業及期貨業從業人員深入瞭解前揭新商品及新制度相關內容，規劃自今年3月31日起至4月17日止假台北、桃園、新竹及台南等地區舉辦6場次「106年度第2梯次新商品及新制度宣導說明會」，歡迎從業人員及交易人踴躍上網報名參加。

為提供市場參與者更完善的交易及避險管道，今年5月即將推出盤後交易制度，屆時國內期貨市場在一般交易時段結束收盤後，將進行盤後交易至凌晨5時，邁向幾近24小時全天候交易，盤後交易平台上線後，初期掛牌商品包含國內股價指數商品(臺股期貨、小型臺指期貨及臺指選擇權)、國外股價指數商品(美國道瓊期貨及美國標普500期貨)、美元兌人民幣期貨暨選擇權及小型美元兌人民幣期貨暨選擇權及其他匯率類商品。

另由於國內投資人對於美國股市具有高度興趣，多數國人亦有從事E-mini道瓊工業指數及E-mini S&P 500指數期貨之交易經驗，顯示交易人對於美國股價指數衍生性商品具相當需求。為持續落實「金融進口替代」政策，並提供交易人更多境外指數商品，期交所將於今年5月隆重上市美國道瓊期貨及美國標普500期貨兩項新商品。