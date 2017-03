中華電信獲頒各項「2017亞洲最佳公司」大獎

〈亞洲金融〉(FinanceAsia)公佈「 2017亞洲最佳公司」(2017 Asia’s Best Companies)評比結果,中華電信以優異的成績, 在台灣區「最佳公司治理」(Best committed to corporate governance)、「最佳管理公司」(Best managed companies)、「最佳投資人關係」(Best at investor relations)與「最佳社會責任」(Best at social responsibility)等獎項均榮獲前五名的肯定, 領先同業,更在「最佳公司治理」獎項中,榮獲全台灣第二名殊榮, 成為電信業第一。

中華電信總經理謝繼茂表示, 公司治理近年來為全球資本市場關注的課題, 強化及落實公司治理一向是中華電信長久以來堅持的理念。近年來, 在公司全員努力與客戶肯定下,中華電信的品牌價值不斷提升, 在國際評比中表現傑出。2017年, 中華電信是唯一入選Brand Finance全球500大品牌的台灣電信業者,亦於World Brand Forum頒發的「世界品牌獎」評比中,榮膺台灣的年度「 國家品牌獎」。

中華電信進一步指出,公司除了在公司治理、 財務表現與品牌價值努力耕耘外,亦積極為客戶提供最佳電信服務, 推展企客資通訊解決方案,並推動資安、雲端、物聯網、 大數據等新興業務,奠定公司中長期的成長利基。