Bertrand Monthubert：法高等教育融合創新創業有助於提升國際競爭力

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導) 「台灣擁有高等教育文憑的人口跟在韓國和日本一樣高，實在令我印象深刻。」法國教育中心最高負責人Bertrand Monthubert說道。

首次來台的Monthubert，本周參加在高雄舉行的2017亞太國際教育協會年會暨教育展（Asia-Pacific Association for International Education，簡稱APAIE）。今年的年會暨教育展由中山大學主辦，吸引來自52國超過1,600名專家學者一同參與盛會，並設有展覽攤位250餘個，法國也出席了這場盛會。

Monthubert說，高等教育在法國是找到工作的保障，而在面對全球化的今日與科技發展迅速的過程中，自動化程度越來越高，導致部分產業已由機器人、軟體等科技取代，這正顯示未來勞動力市場的改變。

Monthubert解釋，為了面對國際競爭力，保障高等教育學生的工作方法就是透過實習，法國可以說是擁有最多實習生的國家。因為，要取得高等教育文憑的學生，無論如何都要到企業去實習，一方面是讓公司挖掘人才，而一方面是學生透過實習機會找到適合的工作。因此，從課程規劃到顧問群，法國有企業老闆與教授可以隨時掌握國際市場的脈動，提供學生相關諮詢與知識。所以，學生在透過實習所獲得的知識時，可說是逐步和產業無縫接軌。

Monthubert補充道，學生可以透過其他遠距教學平台自我學習，如FUNMOOC，但這並不能完全解答所有問題，因為人類是群居的動物，難單獨透過這樣的學習模式了解他國與他人，因此，在面對全球化的今日，唯有透過高等教育機構實地參與，才能培養這方面的能力。

Monthubert鼓勵台灣與法國的學生除了取得高等教育的文憑外，還要發揮創造力，並且在繼承舊有傳統的觀念與知識時能夠懂的創新，這樣的概念在稍早和台灣教育部長的會面時亦達成共識。因此，希望透過各種交流與學生的交換可以彼此合作、包容，一同創造新的事物。

根據其他媒體報導，臺法高等教育關係從1985年2月臺灣大學及法國巴黎索邦大學簽訂大學合作交流協議開始，迄今臺灣已有55個大學與法國185個大學簽訂逾300個交流及研究計畫合約。而目前有1,634位法國學生在臺灣求學，臺灣也有1,028位學生前往法國就讀，但卻有逾6,000位台灣學生到澳洲求學，Monthubert表示，他們會繼續努力，未來讓台灣到法國求學的人數能逐年成長。