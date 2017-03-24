〈時評〉若非不公義、年金何需改

這兩天有關年金改革的問題，又吵翻天。首先是考試院的審查，將過去由副總統陳建仁擔任召集人，開了近乎半年多的會議、得到的年改會結論推翻掉。 原年改會結論是所得替代率由75 %分15年降至60%，而考試院的結論是由 80% 分10年降至70%，足足比年改會最後多了10%。 然而、對此結論目前領高所得替代率、高退休金的一些既得利益的軍公教退休人員，卻還在那邊放炮，大聲反對。例如說全國公務人員協會理事長李來希就說了如下的話：「大戰要開打了，退休金給付調整緊縮溯及既往的適用在已退休人員，考試院還是廢了吧！」郝龍斌則說： 「民進黨政府把鬥爭冠上改革之名！」的話，我過去曾經批評過郝龍斌貪得無厭。

在年改議題上，事實上即使改革過以後的所得替代率60% ，我認為還是太高。 因為我問過很多在國外朋友，例如說在海軍工作超過25年的研究人員，他的所得替代率是25%，而在像美國西屋公司工作三十多年退休者，他的所得替代率是30%。我們這邊即使年改會的所得替代率60%都高太多了，這也是為什麼我兩年多前從台大退休的時候，我放棄了18趴，單單18%的部分我一個月可以領 22K，是剛大學畢業者的薪水，放棄後我的所得替代率在50%左右，我想這樣是比較合理。

另外一個新聞就是說行政院發了一張 ”不公義年金一定要改” 的函文，而據報載這個 ”不公義年金一定要改” 只有標語沒有內容。這個函文被反改革者批為製造仇恨階級鬥爭。這標語真的是製造仇恨嗎? 我中文比較不好實在是看不出來。例如說我們如果講 “不好的習慣一定要改” 有什麼不對嗎? 我們如果講 ”不正確的姿勢一定要改正” 有什麼不對嗎? 難道要說正確的姿勢要改正嗎? 既然目前年金制度一定要改，當然是因其有所不對。正因目前領年金者的所得是剛大學畢業者的薪水的數倍，違反世代正義，因此稱為 ”不公義年金” 剛好而已。