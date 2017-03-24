JOHNNIE WALKER首席調酒師 推出小批次實驗作品系列No 3

（台灣英文新聞／黃慧瑜​ 台北報導）JOHNNIE WALKER首席調酒師Jim Beveridge偕同調酒師團隊創造出Blenders’ Batch小批次實驗作品系列「JOHNNIE WALKER首席私藏精選」， 22日宣布發表系列新作JOHNNIE WALKER首席私藏精選No 3，體現小批次酒液每一版都是絕版的珍稀獨特，也是調酒師團隊將實驗精神挹注於涓絲酒液中的又一前瞻之作。​

威士忌市場上最常聽到的就是「單一純麥（Single Malt，或稱單一麥芽）」跟「調和威士忌（Blended Whisky）」，兩種酒款各有各的擁護者，調和威士忌因混和兩個蒸餾廠的酒液，有些甚至加入其他穀物釀造的酒液，口感較完全來自同一家蒸餾廠、完全以發芽大麥為原料所製造的單一純麥較為平易近人，近年來頗受消費者青睞。

身為業界唯一連續兩年獲得IWC國際威士忌競賽「Master Blender of the Year」殊榮的首席調酒師，Jim Beveridge於發表會上分享調酒師團隊如何承襲近兩百年的豐富歷史資產，秉持實驗創新精神，持續突破產區疆界、跨越桶的藩籬，進而淬煉出永傳經典的醇美酒液

他表示：「調酒師以高超調和工藝掌握酒液變化，同時追尋風味的無限可能，並持續以大膽求新的實驗精神，不斷地進行創作，讓珍貴的調和藝術與創新精神得以長遠流傳。」

大膽、實驗、創新 完美造就蘇格蘭威士忌的全新高度！

JOHNNIE WALKER近兩百年的悠長歷史中，僅誕生六任首席調酒師，為頂尖調和工藝與卓越品質把關。秉持著源源不絕的熱情，調酒師團隊在超過八百萬桶酒藏及豐沛風味資料庫中，持續探索威士忌的無限可能。

經典之上的創新之作 絕版酒液滴滴珍稀

JOHNNIE WALKER首席私藏精選系列的推出，如同打開了位於蘇格蘭的調和實驗室大門，揭開調酒師團隊不斷進行的實驗創新之作面紗，讓消費者認識調和威士忌的發展空間跟方向還有很多種可能跟變化。

繼JOHNNIE WALKER首席私藏精選No 1後，近日又一創新之作上市，JOHNNIE WALKER首席私藏精選N o 3，完美揉合穀物威士忌與麥芽威士忌打造豐富層次，融和失傳酒廠Port Dundas臻液，搭配斯貝塞區的酒液進行調和，陳放於首次填充的波本橡木桶中熟成10年以上，並特選41.3%酒精濃度，少一分都不行的精細拿捏，呈現豐富且多變的馥郁香氣，嗅聞可見細膩柔順的香草、蜂蜜風味交織著水果清甜香氣，溫醇淡雅的木質調的辛香繚繞於喉間，造就完美獨特層次。