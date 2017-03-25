「綠色長城」＋「綠色項鍊」 河北拼環保救北京

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）中國華北的省份河北正在努力加強綠化，希望可以成為首都北京的「盾」，有效降低該地區污染嚴重的影響。

由於北京身為直轄市與首都的雙重重要地位，北京雖然位於河北省的「重重包圍」中，卻不屬於河北省管轄，因此，不難理解為何在昨(23)日發佈於河北省網站的聲明中，河北誓言要成為北京「綠項鍊」的說法。

河北省公布的作法包括，串連綠化帶、重建濕地、在工業廢地上植樹，並利用河湖、山地等已經存在的天然產物來建立完整的「綠帶」，藉以保護這個已經擁有2200萬人的大型都市。

除此之外，隨著北京開始面對逐漸減少的雨量、增加的河湖、地下水污染與失速的人口增長速度，河北省也考慮將北京北部的歷史古城涿州市，轉化為北京的「海綿都市」，希望可以藉由涿州幫北京涵養、保存水源，以供首都使用。

現階段，供給減少、需求增加使北京的需水量完全失衡，與1970年代相比，北京的地下水面已經下降了足足200公尺，更慘的是，聯合國的水資源安全門檻是每年必須要有500立方米的降水，北京現在不到20%，只有大概100立方米的年降水量，這個水平，與沙漠國家沙烏地阿拉伯相同。

由於迫在眉睫的危機，河北已經與北京、天津兩個直轄市合作，希望可以儘速催生這個「綠項鍊計畫」，加上幾年前啟動，目標在2050年前完工的「綠色長城」計畫，北京、天津兩個直轄市加起來接近4000萬的龐大人口正仰賴著這個計畫跟時間的賽跑。

「綠色長城」將綠化帶串連起來，希望可以有效解決華北的沙漠化與沙塵暴問題，「綠色項鍊」則專注在水資源的保護上，兩者一起達成的成效，似乎才足以讓這塊人口稠密的區域安然度過環境施加的壓力。