潛水觀賞鐵達尼號殘骸   2018年旅行團備300萬出發

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）1912年4月一艘由英國出發的郵輪「鐵達尼號」，在處女航時撞上冰山沉沒，於4月15日凌晨2時船身裂為兩半沉入大西洋，逾1,500人死亡。

儘管事發多年後許多殘骸已被打撈起研究和存放，但龐大的主船體遺骸至今仍置於大西洋中，2012年4月5日，聯合國教科文組織宣布將鐵達尼號殘骸納入「2009年聯合國水下文化遺產保護公約」保護。

且根據2016年報告指出，生活於深海底的「嗜極端菌」(extremophile bacteria)恐在未來15至20年啃食鐵達尼號遺骸。

英國旅行社「Blue Marble Private」看準這項商機，將在明(2018)年5月推出「鐵達尼號8日遊」，每趟旅程只攜帶9名乘客，從加拿大紐芬蘭出發，先搭乘直升機前往鐵達尼沉沒區域，再用鈦碳纖維潛水艇搭載乘客與專家沉入大西洋底下約4,000公尺深的海底，近距離觀看鐵達尼號船體殘骸。

這趟旅程包括3天的潛水體驗，每次約3小時；探遊奇妙生物和發光的海底生物；長達3小時親身探索269公尺的船身、甲板、桅桿與電影中的華麗階梯；而在旅程中，也會有工作人員和專家利用2D和3D聲納掃描探測船隻的巨大鍋爐、推進器等確切位置。

儘管這趟旅程所費不貲，每人須10萬美元(約300萬台幣)，但首團目前已額滿，「Blue Marble Private」宣稱這趟費用相當於當年鐵達尼號首航頭等艙的金額4,350英鎊。

繼旅行社「Blue Marble Private」之後，美國洛杉磯的豪華私人行程規劃公司「Bluefish」也預計在2018到2019年推出相同行程，不過尚未公佈詳細內容和價位。