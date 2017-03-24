富邦金控2016年稅後淨利484.21億元　每股盈餘4.73元

富邦金融控股公司(2881)今(24)日舉行法說會，公佈20 16年全年營運狀況以及說明2017年的經營策略。2016年富 邦金控稅後淨利為484.21億元，每股盈餘(EPS) 4.73元，獲利及每股盈餘均持續領先金控同業， 連續八年榮登台灣金融業獲利龍頭！

富邦金控總資產持續穩健成長，至2016年12月達6兆3, 513億元，較2015年成長6.1%，續創歷史新高水準， 穩居國內第二大金控公司。資產報酬率(ROA)為0.79%， 股東權益報酬率(ROE)達12.19%，維持優異水準。201 6年富邦金控完成首次特別股發行，合計360億元， 富邦人壽也完成285億元之次順位債券發行，雙雙強化資本結構， 富邦金控資本適足率(CAR)達133%，富邦人壽資本適足率( RBC)達300.6%，皆遠高於法定標準。

展望2017年，富邦金控董事長蔡明興表示， 富邦金控的經營策略與成長機會將聚焦三大面向：(1)把握市場前 景與機會─掌握全球景氣復甦及Fed升息機會；擴大資產規模， 優化資產組合；(2)深化通路經營─ 致力優化銀行據點及提升人壽業務全台滲透度； 以電子化與行動化服務拓展客群，同時提升經營效率； 增加跨售協銷以爭取綜效；(3)持續評估海外佈局機會─ 長期耕耘海外新市場，並持續尋求國內外併購及策略聯盟機會。

2016年富邦金控亦持續在大中華業務領先，2016年10月富 邦華一銀行20%股權收購案完成，並成為富邦金控100%持股的 全資子銀行；2016年11月， 富邦華一銀行獲批經營對大陸境內公民的人民幣業務， 為首家擁有人民幣業務全執照的台資銀行。 除了經營績效和大中華業務表現優異，富邦金控在ESG領域同樣成 效卓越，2016年首度入選「道瓊永續新興市場指數」成分股， 為「多元金融服務與資本市場(FBN Diversified Financial Services and Capital Markets)」類別中唯一且首家獲選的台灣金控業者， 顯示富邦金控在永續經營的耕耘與用心， 受到國際知名評選機構的肯定。